9 erros mais comuns na hora de coar o café

Temperatura quente demais, pressa durante a filtragem ou água com impurezas podem prejudicar o sabor. Veja outros cuidados que você precisa ter para preparar a bebida perfeita

Preparar um bom café em casa não é uma tarefa muito difícil, mas isso não quer dizer que não tenha alguns segredos. Eles podem ser o motivo pelo qual o café daquela sua tia é melhor que todos os outros. Ela, provavelmente, presta atenção nos detalhes.

Alguns erros básicos são muito comuns e podem estar prejudicando a qualidade da sua bebida. Para te ajudar a evitá-los, fizemos uma lista do que não fazer na hora de coar café em casa. Você certamente já cometeu algum desses erros, mas não mais.

Comprar qualquer grão

A qualidade do grão é um dos fatores que mais influenciam no sabor final do seu café. Evite os pós mais baratos ou com torras mais escuras, que escondem as imperfeições. Não precisa comprar o mais caro, mas, se possível, prefira marcas conhecidas pela qualidade e pacotes com grãos selecionados.

Usar qualquer água

Esse é um erro básico, que pode influenciar bastante no sabor do café. A água da torneira pode ter impurezas ou muito cloro, alterando o gosto da bebida final. O ideal é usar água mineral ou, pelo menos, filtrada.

Muita gente pensa que pode ser qualquer água, pois, afinal, ela será fervida, eliminando as impurezas. Esse é outro erro, que você vai entender a seguir.

Ferver a água

A água para preparar o café deve ser aquecida, mas não fervida. O indicado é que o líquido atinja uma temperatura próxima a 90 °C, mais ou menos quando começa a levantar as primeiras bolhinhas na lateral.

Se a água ficar quente demais, pode perder oxigênio, o que prejudica a extração de todas as características do grão. O excesso de calor também pode cozinhar o café, deixando-o com um amargor desagradável.

Colocar pó na água que vai ao fogo

O pó deve ser colocado no coador, pois sua presença na água que vai ao fogo pode cozinhá-lo, o que certamente vai alterar seu sabor.

Colocar açúcar na água

Se você gosta de café adoçado, deixe para fazer isso depois que ele estiver pronto. Colocar açúcar na água que vai ser fervida não é indicado, pois muda sua temperatura de ebulição e altera sua oxigenação o que, por sua vez, prejudica a extração do grão.

Mexer o café no coador

Esse é um hábito comum, pois acelera o processo de filtragem. No entanto, não é uma boa ideia acelerar o processo porque o tempo gasto é necessário para extrair todo o sabor e aroma daquele pó. Vá colocando a água aos poucos e deixe a colherzinha de lado.

Derramar a água rápido

Esse erro tem a ver com o anterior, pois o processo de filtragem precisa ser lento para extrair todas as características do café. O ideal é ir jogando a água no coador lentamente, de preferência em movimentos circulares, que cubram toda a superfície.

Lavar o coador com detergente

Se você usa coador de pano, o ideal é lavá-lo apenas com água, pois qualquer outro produto pode deixar resquícios no material e, consequentemente, alterar o sabor do café passado nele. Descarte o pó e lave com água corrente, de preferência logo após o uso.

Não trocar o coador regularmente

Os coadores de papel devem ser descartados após o uso, o que faz com que muita gente acabe optando pelos modelos de pano, mais sustentáveis. No entanto, esses coadores também devem ser trocados regularmente, justamente para manter a higiene e evitar que as impurezas acumuladas se tornem parte da sua bebida.