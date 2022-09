Como gerenciar melhor seu fluxo de caixa diário

O dinheiro é rei quando se trata da gestão financeira de uma empresa em crescimento. A defasagem entre o tempo que você tem para pagar seus fornecedores e funcionários e o tempo que você cobra de seus clientes é o problema, e a solução é a gestão do fluxo de caixa diário. Na sua forma mais simples, a gestão do fluxo de caixa significa adiar os desembolsos de dinheiro o maior tempo possível, ao mesmo tempo em que incentiva qualquer pessoa que lhe deve dinheiro a pagá-lo o mais rápido possível.

Quando você tem uma loja que vende produtos é essencial a emissão de notas fiscais, e para que essa emissão seja possível é necessário a contratação de um emissor de nota fiscal completo. Só assim você poderá emitir as notas após as vendas diárias.

Nesse artigo vamos ensinar a manter o fluxo de caixa sempre bem administrado, continue lendo…

Melhorando os recebíveis

Se você fosse pago pelas vendas no instante em que as fez, nunca teria um problema de fluxo de caixa. Infelizmente, isso não acontece, mas você ainda pode melhorar seu fluxo de caixa gerenciando seus recebíveis. A ideia básica é melhorar a velocidade com que você transforma materiais em produtos, estoque em contas a receber e contas a receber em dinheiro.

Gerenciando contas a pagar

O crescimento das vendas de primeira linha pode ocultar muitos problemas – às vezes muito bem. Quando você está gerenciando uma empresa em crescimento, você deve observar cuidadosamente as despesas. Não se deixe levar pela complacência simplesmente expandindo as vendas. A qualquer hora e em qualquer lugar que você vir as despesas crescendo mais rápido do que as vendas, examine os custos cuidadosamente para encontrar lugares para cortá-los ou controlá-los. Aqui estão mais algumas dicas para usar o dinheiro com sabedoria

Verifique sua lucratividade

Primeiro, certifique-se de que sua empresa está obtendo um lucro razoável. Mesmo o melhor gerenciamento de fluxo de caixa não ajudará se seus fundamentos estiverem fora de controle.

Analise cada produto e serviço separadamente para ver se ele está exercendo seu peso. Certifique-se de que seus produtos tenham preços adequados e trabalhe para eliminar ineficiências. Em vez de apenas perseguir vendas, persiga vendas lucrativas.

Acelere as entradas de caixa

Colocar dinheiro em seu negócio mais rapidamente pode economizar custos de transporte em sua linha de crédito. Algumas dicas: Envie faturas mais rapidamente, peça aos clientes que paguem eletronicamente e cobre juros de quem paga mais devagar.

Faça uma projeção de fluxo de caixa

Prepare uma projeção de fluxo de caixa para o próximo ano. Este é o seu sistema de alerta precoce para soluções de fluxo de caixa. Use uma planilha do Excel ou um software de contabilidade para conectar as entradas e saídas de caixa mensais esperadas, incluindo compras antecipadas de alto valor.