Revestimento para exteriores: projete belos espaços ao ar livre com materiais resistentes

Seja para uma área de piscina, uma garagem, um pequeno pátio ou um amplo terraço, a escolha do revestimento exterior para pisos e paredes, até mesmo bancadas, bares ou churrasqueiras, deve ser feita com muito cuidado. Não se trata apenas de satisfazer necessidades estéticas e tendências, mas também de responder a características funcionais específicas. Além de bonitos, os revestimentos e materiais para exteriores devem ser duráveis ​​e resistentes às intempéries e ao desgaste, independentemente de onde sejam colocados.



Entre estética, resistência e integração à natureza, o dilema muitas vezes é grande. Aqui estão algumas sugestões de revestimentos para paredes e pisos externos. Descubra como criar um exterior que reflita seus valores e seu gosto, desde a bela entrada até o seu cantinho de paraíso na varanda.



Os critérios para a escolha de um revestimento exterior



Existem muitos critérios a ter em conta na escolha do revestimento exterior, tais como:



– Durabilidade: os materiais escolhidos devem ser capazes de resistir ao desgaste do dia a dia, bem como às condições climáticas extremas. Eles devem ser capazes de suportar a ação do sol, da chuva, resistir a manchas e arranhões e até suportar o peso de móveis e vasos de plantas, no caso dos pisos externos.



– Estética: o revestimento externo de pisos e paredes deve integrar-se harmoniosamente com o resto da paisagem e corresponder ao estilo que se pretende dar ao exterior. O melhor revestimento externo será aquele que melhor se adaptar a cada espaço, realçando o apelo visual da área, seja ela um jardim, uma entrada, um terraço ou qualquer outro ambiente.



– Facilidade de manutenção: idealmente, o revestimento externo deve ser fácil de manter e de limpar, principalmente considerando que essas áreas estão mais sujeitas ao acumulo de umidade, mofo ou poluição. Um revestimento adequado e resistente garante sua longevidade e reduz a necessidade de reparos.



– Segurança: outro fator importante na hora de determinar o tipo de revestimento para piso externo é a segurança. É importante fornecer uma superfície antiderrapante para evitar danos e ferimentos. Isto é fundamental, portanto, quando se trata de um espaço junto a piscinas.



– Funcionalidade: a pavimentação externa fornece uma superfície nivelada para caminhar, sentar, colocar móveis ou praticar atividades ao ar livre. Pisos bem projetados, por exemplo, ajudam a melhorar o conforto e a utilidade do espaço.



Soluções de revestimento para pisos externos



O charme rústico do piso de madeira



Os revestimentos de madeira são valorizados pelo seu aspecto natural e continuam sendo uma das possibilidades mais versáteis e estéticas. Oferecendo durabilidade, funcionalidade e charme natural, é perfeito para todos os projetos de design exterior. Seja para um terraço, um caminho ou uma zona à volta da piscina, os pavimentos de madeira transformarão o seu exterior num verdadeiro oásis de tranquilidade.



Piso de pedra para um toque de elegância



A pedra é um material nobre e requintado que oferece um inegável toque de elegância ao seu exterior. Ideal para terraços, calçadas ou mesmo à volta da piscina, oferece uma vasta gama de texturas, padrões e tonalidades para se adaptar perfeitamente ao espaço. Não é apenas durável e resistente às intempéries, mas também insere uma abordagem de respeito ao meio ambiente, pois não emite substâncias tóxicas.



Cerâmica antiderrapante para áreas expostas à água



A cerâmica antiderrapante (ou porcelanato antiderrapante) é um excelente material para ser usado em áreas externas. Este revestimento de piso é adequado para terraços, duchas, piscinas e outras áreas úmidas que representam risco para as pessoas. Sua certificação antiderrapante garante segurança e pode evitar quedas e escorregões em áreas molhadas. A dureza deste material também o torna ideal para resistir a temperaturas extremas, mudanças de temperatura e umidade. O porcelanato antiderrapante também é muito útil em locais com declives, como rampas ou escadas externas.



Pisos de concreto, uma solução durável e versátil



Quando se trata de revestimento de pisos, o concreto oferece notável resistência ao desgaste e aos ataques externos, como variações de temperatura ou choques – o que o torna uma escolha ideal para calçadas, por exemplo. Ao contrário da crença popular, o concreto não é um material frio e impessoal. Na verdade, destaca-se pela sua grande flexibilidade em termos de design. Além disso, é um material muito fácil de manter. A simples limpeza regular com água é suficiente para preservar sua bela aparência e desempenho técnico.



Soluções de revestimento para paredes externas



Pedra, robustez a qualquer fachada ou parede exterior



Muito comum em áreas externas, os revestimentos de pedra são resistentes e fortes, além de oferecerem uma ampla gama de opções. Pedras naturais, orgânicas, ou materiais como porcelanatos e cerâmicas que imitam a aparência e a textura das pedras, esse revestimento de parede pode adaptar-se facilmente aos mais diversos estilos decorativos, sendo ideais para compor muros, fachadas, paredes de piscinas e duchas e muito mais. Por não exigir manutenção constante, além da limpeza, a pedra proporciona uma ótima economia a longo prazo.



Madeira para parede externa é um diferencial



Ao contrário do que prece, a madeira, quando bem instalada e com manutenção adequada e frequente, é um dos revestimentos mais duradouros para paredes externas, pois apresentam uma ótima resistência e durabilidade. Esse revestimento pode proporcionar uma aparência sofisticada ao espaço, além de conferir um visual mais aconchegante e acolhedor, seja no espaço gourmet, varanda, terraço ou parte da fachada. A madeira é reproduzida com perfeição nos revestimentos cerâmicos, inclusive para áreas externas, atendendo diferentes gostos e estilos.



Tijolo aparente, um clássico entre os clássicos



Esta opção de revestimento nunca entra em conflito com o resto da decoração exterior da casa. É também um material com bom acabamento e muito resistente. O tijolo é um recurso bastante utilizado em áreas externas, principalmente em fachadas e áreas de churrasqueira. Proporciona uma aparência rústica e é perfeito para imóveis no estilo industrial. Pode ser aplicado na parede inteira ou combinado com outro tipo de revestimento, desde que siga um padrão para proporcionar um visual harmonioso.



Porcelanatos e cerâmicas, resistentes e impermeáveis



A cerâmica e o porcelanato são perfeitos para revestir paredes externas em locais com muita umidade. Além de serem muito fáceis de aplicar, esses revestimentos também podem proporcionar proteção térmica, mantendo a temperatura interna mais agradável. Oferecem um acabamento uniforme, conferindo um visual mais elegante e clean ao imóvel. Atualmente, o estilo moderno é predominante na grande maioria das casas que optam por colocar cerâmicas e porcelanatos grandes ou de linhas retas e limpas. Estes são encontrados em diversos padrões, estilos e diferentes tonalidades e cores, inclusive imitando madeira e pedra.



Concreto, alternativa econômica e versátil



O revestimento de parede externa de concreto em fachadas e áreas de lazer traz um toque todo especial ao local. Lembrando que para alcançar o efeito esperado, é necessário dominar as técnicas específicas para áreas externas. Uma parede de concreto no jardim, por exemplo, pode dar um clima muito sofisticado. O revestimento de concreto possui uma durabilidade prolongada e requer poucos cuidados após a instalação. Por ser aplicado na sua forma bruta, é ideal para compor estilos contemporâneos.