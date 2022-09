COOP realiza semana do pescado

Com a proposta de alavancar as vendas na ordem de 10%, em comparação ao mesmo período do ano passado, e também de incentivar o consumo da carne de peixe, a Coop realizará em todas as suas lojas de supermercado, entre os dias 1º e 15 de setembro, a Semana do Pescado.

Semana do Pescado

Esta campanha nasceu do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e, devido ao seu grande sucesso, neste ano, ela chega a sua 19ª edição e a Coop é uma das redes que participa tradicionalmente da Semana do Pescado.

Até o dia 15, os cooperados e clientes encontrarão várias ofertas e promoções em sua linha de peixes congelados, envolvendo grande variedade de espécies características do mar e do rio, como tilápia, merluza, cação, sardinha, salmão, piau, dentre outras.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí e um atacarejo em São José dos Campos, além de três postos de combustíveis e 81 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br