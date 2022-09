Propriedades, Benefícios e Significados do Âmbar

O âmbar é uma resina produzida a partir da seiva das plantas. Depois de sofrer vários choques de temperatura e pressão por vários milênios, essa seiva é endurecida. Nesse processo de fossilização, alguns elementos se prendem ao âmbar como formigas, folhas secas, flores, insetos são capturados.

A resina também capturou outros elementos orgânicos que lhe conferem poderes curativos. Você sabia que o âmbar é muito usado para ajudar os bebês durante o surgimento de novos dentes? Sua principal forma de uso nesse caso é a partir de um colar de ambar para bebe.

A História do Âmbar

Tecnicamente falando, o âmbar não é um cristal. É uma resina fóssil. No entanto, é considerado um cristal por causa de sua forma sólida, sua semelhança com os cristais e suas propriedades curativas.

O âmbar é geralmente de cor amarelo-laranja. Essa cor vai do mais claro ao mais escuro. Ele também pode apresentar, entretanto, colorações diversas como verde, azul, vermelho e marrom.

Ele é nativo dos países bálticos, Rússia, Alemanha e Romênia. Muitas vezes descobrimos âmbar à beira-mar após tempestades. Ele tem uma história muito interessante desde a Grécia antiga. É também de seu nome grego elétron que se origina o nome eletricidade.

O âmbar é quente ao toque, ao contrário de alguns materiais, como o vidro. Além disso, algumas pessoas usavam âmbar como combustível nos tempos antigos.

O âmbar amarelo em questão aqui deve ser distinguido do âmbar cinza. Este último é realmente usado em perfumarias e tem um cheiro forte. Enquanto o amarelo atuou como um talismã, foi usado como objeto de decoração e adquiriu poderes místicos desde os tempos antigos. A mitologia grega para este fim atribui muitos poderes a este cristal. Ela o considera a pedra do sol. O âmbar é usado como uma pedra preciosa.

Os Benefícios do Âmbar

Composição do Âmbar

Ácido succínico:

O âmbar contém aproximadamente 8% de ácido succínico. Este ácido funciona no sistema imunológico, protegendo-o especialmente contra bactérias.

O ácido succínico também é usado para uma boa circulação sanguínea. De fato, o contato com a pele permite a liberação de íons negativos, que promovem a circulação sanguínea e reduzem a pressão.

Cânfora:

A Cânfora foi cristalizada ao longo dos milênios, imperceptivelmente junta do âmbar.

Atua como vasodilatador, ela ajuda a combater dores de garganta, resfriados, amigdalite e outras doenças respiratórias leves.

Contra a Depressão

Seja de maneira positiva ou negativa, as energias do ambar baltico afetam nosso humor. O âmbar é recomendado para pessoas com depressão leve ou que estão frequentemente estressadas. A energia que contém suga o estresse do contato com seu corpo. A pedra também libera energia positiva, o que o deixará mais calmo.

Para obter um melhor efeito da pedra em você, você precisa usá-la por vários dias, até semanas. Ao contrário das drogas medicinais que produzem seus efeitos em poucas horas, as pedras liberam suas propriedades anti-stress ao longo do tempo.

Qualidade de Sono

A qualidade do sono tende a se deteriorar cada vez mais. Isso se deve principalmente ao uso de telas, telefones, computadores, etc. – logo antes de dormir. A luz azul das telas afeta negativamente a produção de melatonina, um hormônio secretado pelo cérebro para estimular o corpo a adormecer à noite.

Esse hormônio é secretado naturalmente à medida que a luz do dia desaparece e dá lugar à noite. No entanto, as telas produzem luz brilhante que interfere negativamente na produção de melatonina. O que promove a insônia.

Para limitar os efeitos das telas na produção de melatonina, você pode usar o colar de âmbar amarelo. O contato direto entre o âmbar e sua pele criará paz e relaxamento em você. As propriedades desta pedra irão equilibrar o seu ciclo sono-vigília e promover a produção de melatonina.

Dores de Garganta e Resfriados

Os terpenos são hidrocarbonetos contidos em resinas vegetais. Ao longo dos milênios eles se acumularam no âmbar. Eles permitem que as plantas combatam os predadores. Isso confere a esses hidrocarbonetos propriedades antibacterianas e antimicrobianas no tratamento de infecções menores.

Várias pessoas testemunham o tratamento de dores de garganta com colares de âmbar. O ácido succínico contido no âmbar atua como anti-inflamatório em contato com a garganta e a pele. Nos países bálticos, o âmbar é usado como colar de ambar para bebe e adultos para curar dores de garganta.

Contra a Artrite

A artrite e outras doenças inflamatórias das articulações podem ser aliviadas com o uso de âmbar. Use pulseiras de âmbar em seus pulsos em caso de dor ou em torno de seus tornozelos. Este cristal tem o poder sobrenatural de reduzir sua dor.

A cânfora e os terpenos acumulados no âmbar ajudam a aliviar a inflamação. Você deve limpar seu âmbar regularmente se o usar para dor. Além disso, os íons negativos que o âmbar libera em contato com o corpo humano atuam como anti-inflamatórios para a dor.

Aumento de Confiança

O âmbar está relacionado ao plexo solar e, portanto, à sua autoestima. O plexo solar é a porta de entrada para o seu corpo. É a parte que se abre para o exterior. Permite que você receba energias positivas para desenvolver a autoconfiança, a autoestima.

Ao usar colares de âmbar, você estimula uma maior autoconfiança e autoestima. Ele permite que você recarregue sua energia positiva.

Como você limpa seu Âmbar?

O âmbar é um cristal que absorve e retém as energias que atrai, bem como os organismos que captura. Esse magnetismo natural do âmbar faz com que ele assuma as energias negativas muito rapidamente. Se você vive em um ambiente negativo, recarregue seu âmbar regularmente.

Para limpá-lo de energias negativas, lave-o com água da torneira. Em seguida, mergulhe-o em água de nascente por cerca de 15 minutos.

Para recarregar, exponha-o à luz do dia por 10-15 minutos. Uma vez por semana é suficiente. Sendo a “resina do sol”, deve ser carregada por sua fonte.

Quando você enfrentar situações difíceis e usar âmbar na prática de litoterapia, limpe e recarregue de 10 a 15 minutos por dia.

O âmbar perde seu brilho com o tempo. Portanto, você deve limpá-lo regularmente para proteger o brilho de sua resina. Além disso, o âmbar muda de cor quando em contato com a pele, cosméticos e outros produtos. Por isso, é importante limpá-lo com produtos adequados para preservar sua beleza.

Conclusão

Ao contrário da crença popular, o âmbar não é um material inerte. Por milênios, esta resina acumulou várias propriedades químicas que permitem aliviar o corpo humano quando entra em contato com ela.

Os terpenos, ácido succínico e cânfora contidos neste cristal são destilados em pequenas quantidades em contato com a pele. Colar ou pulseira de ouro é usado regularmente e libera mais propriedades anti-inflamatórias, anti-stress e outras.