Meios de pagamento do futuro: quais as tendências do setor?

Pagamentos digitais vêm ganhando cada vez mais espaço e prometem protagonizar essas mudanças

As ferramentas digitais já possuem uma participação bastante ativa em nosso cotidiano, e isso tende apenas a aumentar. É inegável que elas tornam nossas vidas muito mais práticas ao eliminar diversas etapas de processos que costumavam ser mais complicados, mesmo se tratando de coisas simples. Se tratando de formas de pagamento, as tendências não são diferentes, e tudo está rumando para a parte mais tecnológica da coisa, buscando eliminar a burocracia e priorizando a satisfação dos clientes.

Grande parte dessas mudanças já está em andamento e é utilizada diariamente, mas a tendência é que esses recursos sejam ainda mais aprimorados em um futuro próximo e passem a substituir os métodos tradicionais. Um bom exemplo disso são os pagamentos in-app, ou seja, aqueles realizados dentro do próprio aplicativo, sem a necessidade de redirecionamentos. Essa já é uma ferramenta muito utilizada no e-commerce e tende a dominar ainda mais o setor, já que hoje em dia as pessoas passam muito mais tempo fazendo compras no mobile do que por outros métodos.

Já entre as operadoras de cartões de crédito o pagamento por aproximação se mostrou altamente eficaz ao eliminar todo o processo de passar um cartão, colocar a senha, etc. Basta aproximar o cartão da maquininha, ou até mesmo o smartphone que tenha o aplicativo específico, para trocar as informações necessárias e realizar uma compra de forma simples e rápida. É essa praticidade que vem transformando o mercado e ditando os próximos passos.

As carteiras digitais também são outro recurso que, quando combinado com o pagamento por aproximação, facilita muito a nossa vida. No e-commerce, é comum que sempre seja necessário inserir suas informações de pagamento em cada app ou site diferente, especialmente com cartões de crédito. Hoje, algumas plataformas como o Google já oferecem a possibilidade de registrar tudo em um lugar só e, dessa forma, pular essa etapa de cadastro, reduzindo todo o processo a um único clique.

Por último, e não menos importante, as criptomoedas também chegaram para ficar e hoje já podem ser usadas como pagamento em alguns lugares selecionados. A variedade é muito grande, indo desde bitcoins até polkadot, cada uma com valores diferentes que estão sempre variando, mas que ainda assim proporcionam uma forma consistente de pagamento. As criptomoedas mais fortes tendem a se tornar cada vez mais integradas no mercado e certamente terão um grande papel nas formas de pagamento do futuro.

Foto: istock