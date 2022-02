COMO FAZER UM CANAL DO YOUTUBE SEM GASTAR NADA

Fazer um canal do YouTube ainda é um sonho de muitas pessoas que o querem pelos diversos motivos. Enquanto uns querem fama, outros querem ser ouvidos. No entanto, a maior parte deles querem ganhar dinheiro com as visualizações.

De fato, monetizar um canal e ganhar dinheiro com ele é algo bem interessante. Por exemplo, um youtuber pode ficar até seis meses sem escrever, e continuar ganhando com uma renda em dólar diariamente. Isso é o máximo.

No que se trata das dificuldades elas são várias ao tentar fazer um canal do YouTube, algumas dificuldades passam pelo desconhecimento. Outro pela plataforma com autoridades muito estabelecidas e com equipamentos caríssimos. YouTube é uma plataforma muito competitiva. Dessa forma é muito difícil ter sucesso por lá, mas com alguns cuidados básicos, informações e equipamentos simples você consegue fazer um canal do YouTube sem gastar nada.

FAZENDO SEU CANAL DO YOUTUBE SEM GASTAR DINHEIRO

Assistindo alguns vídeos no YouTube você encontrará cenários horríveis, áudios ruins, câmeras mal posicionadas, falando de assuntos técnicos sem ter conhecimento, enfim são vários os erros cometidos. Mas no que se trata do conteúdo, escolha algo que você domina e atenha-se aos seguintes acessórios, que você precisa e certamente já o tem.

Celular

Para fazer um canal do YouTube você não precisa necessariamente de uma câmera cara. Milhares de youtubers começaram a gravar com celulares simples como Moto G. Então você precisa de um telefone que filma para gravar seus vídeos e só.

Este mesmo telefone pode ser usado para editar vídeos, use o programa grátis chamado ShortCut se tiver computador, mas caso não tenha é possível editar seus vídeos no próprio celular.

Tripé

Um tripé é um acessório interessante para quem deseja fazer um canal do YouTube, pois, ele mantém o celular ou câmera da forma exata que o criador de conteúdo precisa. Caso não tenha, mantenha o celular apoiado em alguma base firme.

Ring ligth e Microfone

Estes acessórios são totalmente dispensáveis, quando se quer fazer um canal do YouTube sem gastar, pois você consegue bons resultados escolhendo um lugar iluminado e silencioso. Enfim, com apenas um celular e conhecimento do assunto você consegue montar seu canal do YouTube. O que você vai precisar é de alguns cuidados mencionados abaixo.

CUIDADOS AO PRODUZIR SEUS VÍDEOS PARA O YOUTUBE

Você precisa ter alguns cuidados ao produzir seus vídeos e enviar para o YouTube. Abaixo vamos mencionar alguns erros mais comuns em youtubers iniciantes que não dispõem de muitos recursos.

Má escolha do cenário

Nada contra gravar de dentro da sua casa. Mas evite mostrar paredes não rebocadas, cama bagunçada, quarto desarrumado, pessoas passando atrás de você, enfim.

Tudo bem que você tem uma casa simples, mas a desorganização fica muito estranha. Então selecione um lugar da sua casa para gravar nele todas as vezes. Prepare este local com uma organização, combine com os parentes de não passar perto de você na hora do vídeo.

Câmera e áudio mal instalados

Há criadores gravando vídeos contra a iluminação, em frente a uma janela, ou gravando e não olhando para câmera, gravando sem microfone em locais barulhentos como avenidas. Caso não queira comprar microfone nem Ring Light a escolha do local e horário para gravação são muito importantes.

E POSSÍVEL TER SUCESSO NO YOUTUBE MESMO NÃO INVESTINDO MUITO DINHEIRO?

Sim, claro. Com estes cuidados que mencionei e sem investir nada você consegue gravar bons vídeos. Caso escolha um nicho bom e tenha conhecimento o sucesso está garantido, mas geralmente é a médio e longo prazo.

Caso queira outras opções de renda há Sites para Vender Fotos, que é outra opção interessante de remuneração além do YouTube.

Uma boa dica de canal de sucesso que não foi gasto muito dinheiro é o canal: Viajando Com Moisés. Nele você consegue ver bons números, onde o produtor de conteúdo conseguiu bons números sem gastar quase nada. Enfim este é o conteúdo e boa sorte na sua nova empreitada.