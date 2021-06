A maior arena esportiva da região chega em São José dos Campos

A Arena Sul Sports é o novo espaço de entretenimento e esporte da cidade. Com inauguração confirmada para o próximo sábado, dia 26 de junho a partir das 9 da manhã, no bairro Jardim Sul em São José. O espaço foi totalmente reformulado e agora conta com 5 quadras de areia, 3 de futebol Society, lanchonete além de oferecer um espaço aberto e agradável para reunir os amigos para um happy hour ou um churrasco no fim de semana.

Quadras de areia para Beach Tennis ou treino funcional?

Tanto faz. Na verdade, o espaço traz todas as opções e muito mais, como Vôlei de praia e Futevôlei. A locação de quadras será por hora ou no modelo Day Use, e ainda disponibilizará aluguel de raquetes para Beach Tennis. As aulas poderão ser agendadas via site ou diretamente no local, “Já temos parceria com os melhores professores da cidade e região, que agora podem contar com mais um espaço para praticar suas aulas” diz André Medeiros Mamede, um dos sócios da Arena Sul Sports. “Como a maioria dos esportes de areia não tem idade, nem restrições, só é preciso ter vontade e disposição para suar e deixar a diversão tomar conta” afirma.

Foto:Divulgação- Arena Sul Sports

No dia da inauguração: quadras liberadas

Durante todo o sábado de inauguração, das 9 às 21h, as quadras estão liberadas para jogos, treinos e principalmente para a diversão de quem passar por lá!

A partir do domingo, dia 27/06, o espaço funcionará normalmente com a agenda liberada para locação das quadras, “Sem contar que já disponibilizamos um cartão fidelidade para os usuários que queiram garantir um preço fixo todos os meses do ano” afirma André.

Fica aqui o convite para a inauguração que acontecerá dia 26 de junho a partir das 9h da manhã. Todos os protocolos de segurança serão seguidos para evitar aglomerações, além do que, o espaço conta com mais de 10.000 metros quadrados de muita área aberta.

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO ARENA SUL SPORTS

LOCAL: rua Maurício Cardoso, 220 – Jardim Sul, São José dos Campos – SP/ Tel: 12 99224-5261 ou fixo: 12 -3307-1093

HORÁRIO: das 9h às 21h

SITE: www.arenasulsports.com.br

ESTACIONAMENTO: no local, gratuito.

ARENA SUL SPORTS

A trajetória do Arena Sul Sports se cruza com o nascimento da história das locações de quadras de futebol Society em São José dos Campos. A primeira quadra nasceu no bairro Santana, há 30 anos, com a Sand Sports com a direção de Renato Mamede Jr, e de lá para cá, ajudou a construir a história do Futebol Society na cidade e região, além de promover a saúde pelo esporte – com o lema Esporte é Saúde – e cativar muitos amigos.

Nessa caminhada, há 5 anos, foi inaugurada a Arena Sul Futebol Society, uma sociedade das famílias Vella (José Roberto e Ítalo) com Renato. Dessa experiência, somada a paixão de André M. Mamede pelo esporte de areia, nasceu a Arena Sul Sports que agora, juntos terão a missão de promover a saúde e qualidade de vida de seus clientes em um ambiente acolhedor e familiar, proporcionando as melhores condições para a prática de esportes.