3 razões pelas quais você deve usar um software de gestão de condomínio

Para quem não conhece o assunto, administrar um condomínio pode parecer uma tarefa simples, mas a realidade está longe disso. No ambiente condominial, é preciso ser capaz de realizar uma série de tarefas diárias, que às vezes podem representar uma carga de trabalho pesada.

A administração de condomínios envolve muitas responsabilidades:

gestão financeira;

jurídica e fiscal;

respeito de prazos;

pagamento de taxas;

subcontratação de fornecedores;

manutenção e conservação do prédio;

gestão de conflitos;

realização de assembleias;

organização de documentos;

e muitas outras tarefas.

Seu condomínio está em processo de adoção de um sistema de gestão de condomínios para realizar todas as tarefas diárias? Para ajudá-lo a se decidir, discutiremos alguns aspectos da copropriedade e como suas ferramentas podem ajudá-lo na realização deste trabalho.

Otimize a gestão de fundos para evitar surpresas

Temos dramas humanos reais em condomínios que estão apodrecendo por falta de manutenção, fundos de contingência e conhecimento.

Os condomínios enfrentam três grandes problemas: a inadequação dos fundos de contingência, o aumento dos prêmios e franquias dos seguros e a fiscalização dos condôminos.

A utilização de um software para o apoiar na gestão do seu consórcio de cotitularidade permite-lhe listar e planear adequadamente todos os recebimentos/desembolsos da compropriedade durante o seu exercício.

Por uma taxa condominial e variando de acordo com o número de usuários, essas plataformas oferecem ferramentas completas de gestão, incluindo:

Relatórios financeiros da co-propriedade;

Contas a Receber e Contas a Pagar;

Gestão de fornecedores;

Gestão de arrendamentos de curto ou longo prazo;

Gestão de Pagamentos Pré-autorizados;

Gestão de angariação de fundos;

Gerenciamento de orçamento;

Gerenciamento de documento;

Gestão de manutenção preventiva;

Assinatura eletrônica de documentos;

Reconciliação bancária;

Prova de pagamento;

O módulo de faturamento;

Gestão tributária;

Processos automatizados, como escrever cartas e avisos;

E muitas outras funcionalidades.

Automatize suas tarefas recorrentes

É bastante comum ter que escrever ofícios para obter autorização para realizar determinados trabalhos, para fazer uma pergunta para a próxima reunião, mas também por vezes para contestar o seu funcionamento, denunciar um problema com um coproprietário ou pedir explicações em certas despesas faturadas.

Imagine cartas que se escrevem sozinhas, endereçadas ao co-proprietário do direito com as informações que lhe dizem respeito, como seu endereço, o valor do atraso de suas contribuições para os fundos de contingência ou emergência.

Uma das vantagens de utilizar o seu software de gestão é que pode disponibilizar todas as suas cartas jurídicas e adaptá-las com campos personalizados que se adaptarão a todos os interessados.

Aumente sua comunicação entre coproprietários

Você sabe o que está acontecendo no seu condomínio? Você compartilha suas sugestões para melhorar a vida do condomínio?

Se você respondeu não a alguma dessas perguntas, saiba que adotar um software de gestão de condomínio também potencializa seus processos de comunicação entre os coproprietários.

Cada co-proprietário tem uma conta que lhe é personalizada, com a qual pode consultar o estado das suas contas, acompanhar as suas despesas e comunicar com os restantes coproprietários do seu edifício.

É possível transmitir documentos a serem assinados, avisos e cartas ou enviar simples e-mails ou SMS. Assim, todos podem participar da gestão da co-propriedade!

Em suma, tendemos a acreditar que este software é muito caro e complexo para um pequeno condomínio que quer se autogerir.

Mas esteja ciente de que nos últimos anos, a oferta de software de gestão de propriedades explodiu consideravelmente. Portanto, é possível escolher um software acessível que atenda às suas necessidades.