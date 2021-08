5 fatos que comprovam a importância do marketing digital

Feche os olhos e respire fundo. Pense em uma pessoa que ainda não acredita em marketing digital. Você está pensando em uma pessoa específica? Bom, na verdade, alguns estão presos aos velhos hábitos e perderam o trem para a estação digital. A razão pela qual eles perderam o trem?

À primeira vista, uma estratégia de marketing digital pode parecer opressora e intimidadora. Além disso, você pode investir menos tempo e dinheiro apostando em uma agencia de marketing digital.

Fatos que comprovam a importância do marketing digital

1. Seus concorrentes executam círculos à sua volta

Só porque você não mudou para o marketing digital, pode apostar que seus concorrentes o fizeram. Isso lhes dá uma grande vantagem e uma grande desvantagem.

Por quê? Você expôs as cartas em sua mão e os concorrentes podem superar você da maneira que quiserem. Eles estão procurando pelo seu público-alvo. Porque você está lutando pelos mesmos clientes. Seus concorrentes também fazem o trabalho melhor. Porque perceberam que o mundo não é mais governado pelo papel.

2. O monólogo está morto. Viva o diálogo

A construção da fidelidade à marca pode ser feita de várias maneiras. Uma forma é convidar o cliente para um diálogo por meio do marketing digital. Interaja com seus clientes em seus canais digitais.

Crie conteúdo que crie conversa. É um mundo completamente novo e é baseado na colaboração em diferentes plataformas digitais. Você quer ser a pessoa sentada calmamente em um canto? Ou você quer ser a pessoa que se mistura e fala com todos os tipos de pessoas? A escolha é sua amiga!

3. Você realmente entenderá seus clientes

Tecnologia, ferramentas e gadgets. O marketing digital oferece um grande chapéu mágico onde todos os coelhos concebíveis podem ser conjurados. Analisar as preferências de seus clientes faz com que você os entenda melhor, o que, em última análise, ajuda a personalizar campanhas com resultados mais elevados e melhor engajamento.

4. Existem muitas pessoas na internet

Um dos muitos pontos fortes que o marketing digital oferece é a capacidade de atingir exatamente os consumidores que estão interessados ​​em seus produtos e serviços específicos. O que lhe dá a oportunidade de parar de adivinhar e basear seu raciocínio em fatos bem fundamentados.

Os vendedores de anúncios em jornais certamente vendem o conceito de marketing direcionado, mas em comparação com o marketing digital, eles na verdade não têm mais nada a oferecer.

Na verdade, o mais belo anúncio de página inteira da revista de maior prestígio não pode lutar contra o contínuo engajamento de conteúdo nos canais sociais e nas campanhas de e-mail . Fale com a pessoa que importa – isso é o que importa.

5. É o oposto de uma armadilha de dinheiro

Sim. É verdade. Mas o marketing digital não é de forma alguma gratuito. No entanto, eles cortaram custos de espaço publicitário, custos de impressão e assim por diante. Com o marketing digital , você cria seu próprio espaço de publicidade.

Claro, impulsionar uma postagem no Facebook custa dinheiro. E anunciar no Instagram para atingir um público mais amplo do que seus seguidores também custa dinheiro. Mas o custo é consideravelmente menor que o do marketing tradicional.

E você pode direcioná-lo exatamente para quem você deseja em um nível muito profundo. Tornar-se digital pode – e irá – economizar seu dinheiro . Pense nisso o tempo que você precisar. Muito pode ser dito sobre marketing digital. Mas, afinal, trata-se basicamente de permitir que os clientes o encontrem – em vez de persegui-los.

O marketing digital está em constante evolução, o que torna suas estratégias mais dinâmicas e o obriga a revisá-las com mais frequência do que com uma estratégia de marketing tradicional. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento constante oferece a oportunidade de estar um passo à frente e liderar o caminho, em vez de observar do banco de trás.