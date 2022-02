Como funcionam linhas de crédito para empresas?

Entenda como é possível conseguir capital para acelerar o crescimento do seu negócio.

Começar um negócio no Brasil não é uma tarefa fácil. A maioria dos microempreendedores e pequenas empresas não possui o montante de investimento necessário para colocarem seus projetos em prática. Com isso, entender as possibilidades de crédito para empresas é essencial.

A busca de crédito por empresas de diferentes portes e segmentos está em plena ascensão no Brasil. O Indicador de Demanda das Empresas por Crédito, divulgado pela Serasa Experian, mostra um aumento de 20,6% na busca por crédito em 2021 em comparação ao ano anterior.

Os dados indicam que essa foi a maior alta da busca por crédito empresarial desde o início da série histórica, em 2008. O índice aponta que 21,1% das micro e pequenas empresas, 7,4% das grandes empresas e 7% das empresas de médio porte buscaram por linhas de crédito empresarial ao longo do último ano.

Neste artigo, mostraremos como funcionam as linhas de crédito empresarial e quais são os principais tipos de crédito disponíveis para empreendedores no mercado brasileiro.

O que são linhas de crédito? E como funcionam para empresas?

A linha de crédito empresarial é uma operação financeira na qual empresas recorrem a instituições financeiras para tomar empréstimos e assim conseguir dinheiro necessário para investir e administrar o negócio.

No mercado, há diversos tipos de linhas de crédito com ou sem finalidade específica. Estas podem ser usadas como capital giro, investimentos, expansão de um novo projeto ou para dar o “pontapé” inicial em um negócio.

Qualquer empresa que não possua débitos no CNPJ e CPF de seus sócios pode conseguir acesso a linhas de crédito. O processo para obtenção do crédito é semelhante a outros tipos de empréstimo.

A empresa deve entrar em contato com a instituição financeira, solicitar o empréstimo, verificar as condições do negócio, apresentar a documentação e a finalidade de uso do crédito e, com tudo aprovado, o dinheiro é liberado para o negócio.

Quais os principais tipos de linha de crédito para empresas no Brasil?

Existem diversos tipos de linhas de crédito conhecidas no Brasil. Confira abaixo.

Empréstimo com garantia

O empréstimo com garantia tem como principais benefícios taxas de juros mais baixas e bom prazo de pagamento. Por outro lado, para conseguir o crédito será preciso dar algum bem de valor (como um imóvel ou um carro) como garantia ao banco.

Por ter uma garantia, os bancos conseguem liberar bons montantes de crédito para empresas, mas nessa operação o empreendedor pode perder o bem caso não honre com o pagamento do empréstimo.

Financiamento

O financiamento é um excelente tipo de crédito empresarial e conta com condições bem atrativas. O dinheiro deve ser usado para fins específicos, o montante de crédito liberado pode ser bastante robusto e conta com bom prazo de pagamento.

Empréstimo para capital de giro

O crédito para capital de giro é um modelo de empréstimo empresarial que não impõe uma finalidade específica, podendo ser usado por empreendedores para fluxo ou expansão do negócio.

O prazo de pagamento é mais curto, variando entre 12 e 18 meses. Algumas instituições permitem o pagamento bimestral, semestral ou até a quitação do empréstimo após o fim do contrato. Esse é um tipo de crédito indicado para empresas que precisam de capital em momentos de crise ou baixa demanda.

Microcrédito

O microcrédito é uma iniciativa voltada para microempreendedores e tem um limite máximo de R$ 21 mil. Esse tipo de crédito é indicado para empresas que estão começando ou que querem expandir o negócio.

As principais vantagens do microcrédito são as baixas taxas de juros, a isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e a facilidade na aprovação. Essa é uma oferta de crédito rápido para empreendedores.

Conhecer as principais linhas de crédito para empresas é fundamental para qualquer negócio. Toda empresa depende de capital em algum momento do negócio, independentemente do porte e do segmento. Ficar por dentro das principais opções de crédito é uma forma de facilitar as finanças do negócio.