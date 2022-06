Como fazer marketing no Tik Tok

Abordaremos uma rede social que tem se destacado muito nos dias de hoje, principalmente para a geração mais jovem, e vamos aprender a fazer marketing no Tik Tok.

Esse aplicativo, que tem feito frente a concorrentes de sucesso, como Facebook e Instagram, se deve a uma eficiente estratégia de negócio por usar a diversão para se destacar.

Desde 2018 está alcançando números significativos de downloads e deixando outras redes sociais para traz. Neste artigo falaremos mais do sucesso do TikTok e como você pode usá-lo para fazer marketing para seu negócio.

Como o TikTok surgiu?

O surgimento desse aplicativo se deu com uma fusão com o Musical.ly, aplicação que era direcionada para música, também com vídeos curtos dos usuários, mas cantando alguns trechos da canção escolhida.

Esse direcionamento foi mantido, mas a proposta dos criadores era desenvolver um aplicativo que realmente disputasse com as redes sociais gigantes do momento, e criasse uma mídia em que seu negócio de aplicação de epóxi em parede, por exemplo, pudesse aparecer.

Então novas ideias foram implementadas para oferecer uma abordagem diferente para o usuário. A proposta se tornou criar um aplicativo completo que permitisse, principalmente, mais interação entre os usuários.

E foi justamente essa interação que tornou o TikTok muito mais que um aplicativo de música e dublagem, criando uma verdadeira rede social.

Em apenas dois meses da fusão com o Musical.ly, em agosto de 2018, o aplicativo já superava os downloads de redes sociais como o Facebook, ou mesmo YouTube e Instagram.

A estratégia parecia se direcionar para o caminho certo, conquistando milhões de usuários em todo o mundo.

O que motivou o crescimento do TikTok?

O responsável por um serviço de conserto de inversores de frequência, por exemplo, pode ver como as movimentações de mercado realizadas pelo TikTok foram estratégicas e bem pensadas.

O app foi desenvolvido pela empresa chinesa ByteDance, que desde o início já o segmentava para o público jovem e com foco em música. Apenas pelo sucesso que o aplicativo anterior, o Musical.ly, já havia atingido, era fácil enxergar que ali havia uma grande oportunidade de mercado.

A atuação começou com a exploração do mercado ocidental, que já estava engajado com o aplicativo. Com o tempo foi ganhando espaço nos Estados Unidos e se espalhando pelo mundo, ganhando cada vez mais popularidade e com uma conquista natural do público.

Veja mais alguns detalhes que levaram que empresas, como uma fábrica de conectores, pudessem utilizar essa rede divertida para fazer seu marketing pessoal.

Os valores da operação

A fusão entre o Musical.ly e o TikTok foi uma operação ambiciosa, movimentando valores entre US$ 800 milhões a US$ 1 bilhão, principalmente para se inserir no mercado americano.

A transição

A transição entre o antigo aplicativo Musical.ly para o TikTok foi extremamente prática, de forma que só houve a mudança no nome e as atualizações foram baixadas.

Todos que tinham o Musical.ly instalado em seu smartphone acabaram percebendo, no dia seguinte, que ele havia mudado, funcionando de forma diferente.

A ByteDance soube aproveitar todo o público e a base de usuários que o Musical.ly já tinha, tanto na sua terra natal, a China, quanto nos Estados Unidos, expandindo depois para diversos outros países.

Isso causou certo impacto negativo e alguns desinstalaram o aplicativo, mas o que valeu é que a maioria se engajou pelo caminho da curiosidade e perceberam um sistema mais interessante e interativo.

Como foi o início do TikTok no mercado mundial?

O TikTok foi e é uma grande oportunidade para um negócio de aplicação de drones na inspeção de torres elétrica, por exemplo, devido a sua grande aceitação e expansão.

Em menos de um ano o aplicativo já estava fora do mercado asiático, se expandindo para os mais diversos mercados, o que aconteceu devido ao alto investimento e às estratégias usadas para a expansão da marca.

Mais de 130 milhões de usuários era a marca em apenas três meses de funcionamento do TikTok, e isso animou muito os investidores, que viram que um planejamento global poderia ser alcançado.

A estratégia de negócio

Com um plano muito bem estabelecido, a ByteDance já esperava 500 milhões de usuários ativos para recuperar todo o investimento feito e começar a lucrar com o aplicativo. E os caminhos estavam abertos para isso, já que o número de downloads não parou de subir.

Houve um recorde de downloads do aplicativo, de dezembro de 2018, com uma marca de 75 milhões de usuários que fizeram o download.

Hoje a marca já atingiu mais de 1 bilhão de usuários, prova de que é essa é uma excelente plataforma para a sua empresa de montagem de painéis elétricos SP estar presente e se conectar ao público.

A monetização

Ainda que se trate de um aplicativo gratuito, o TikTok possui várias possibilidades de monetização, e isso ajudou muito no processo de fusão.

A publicidade é a forma mais simples de se ganhar dinheiro, e a partir de dezembro de 2018 os anúncios já começaram a ter seus testes feitos no aplicativo, com os usuários visualizando campanhas de todos os tipos em sua for you page, o feed do TikTok.

Por isso é tão útil para uma empresa de conserto de piso de madeira SP que quer se destacar no mercado, já que uma grande base de usuários ativos e uma publicidade segmentada atinge a quem realmente interessa.

Uma vez que o público em geral é mais jovem, o TikTok aplica essa segmentação, adequando os produtos e serviços oferecidos para cada usuário.

Mesmo antes dos anúncios, a monetização já era realizada com as doações de seguidores para perfis de artistas no início da carreira, de forma que a plataforma ficava com um percentual desse dinheiro.

Como funciona o TikTok?

A ideia do TikTok é estimular a criatividade de jovens e músicos, permitindo que eles façam apresentações na frente das câmeras de seus smartphones. O objetivo da plataforma é produzir conteúdo em vídeo, com diversas possibilidades de edições, dublagens e outras formas de gerar conteúdo.

O aplicativo disponibiliza um grande acervo de canções que podem ser dubladas pelos usuários, divertindo o público, ou apenas usadas como trilha sonora para algum tutorial ou qualquer outro tipo de vídeo que as pessoas desejam postar, e acredite: são muitos.

Pessoas que já estão na plataforma há muito tempo já se tornaram bem populares e têm milhares de seguidores.

Essa é uma característica que aproxima o TikTok de outras redes sociais, e traz tantas oportunidades para a publicidade do seu negócio de distribuidores de conectores elétricos.

O crescimento do aplicativo ocorreu e diversas estratégias, como filtros, adesivos e funções de edição foram sendo inseridas. Hoje o seu uso vai muito além das dublagens de músicas, com geração de conteúdo para o público jovem e engajado.

Nesse sentido, vamos ver mais alguns detalhes importantes na utilização do aplicativo, tais como:

O uso de hashtags;

Variedade de conteúdos;

Musers;

Alta segmentação.

Você pode se surpreender com a quantidade de funções e novidades que essa plataforma traz aos seus usuários.

Hashtags

Assim como no Instagram, é possível segmentar os vídeos por meio de hashtags, e você pode postar seu conteúdo como uma #elaboração de projeto de combate a incêndio para chamar atenção do público certo.

Esse é um recurso fundamental para ter visibilidade e ganhar popularidade na plataforma com seus vídeos.

Mensagens

Seguindo o conceito de redes sociais, a aplicação abriu espaço para o envio de mensagens diretas, outro recurso muito utilizado no Instagram. Cria-se então uma rede de comunicação entre seguidores e perfis principais, apoiando a comunicação entre todos os perfis do TikTok.

Variedade de conteúdo

O que se tem hoje no TikTok é uma grande variedade de vídeos que não se limitam apenas com a temática musical, já que agora existem conteúdos dos mais diversos tipos e criados por pessoas de todas as idades, existe uma característica principal: o humor.

Os vídeos e criações vão desde pets até pessoas dançando, criando muito conteúdo de tom humorístico para ser consumido pelos usuários.

Musers

Os Musers são aqueles usuários mais antigos, que realmente se dedicam a criação de conteúdo para a plataforma.

São praticamente profissionais no que fazem, agindo como influencers tão importantes para o marketing digital de uma marca, no que tange o marketing de influência.

Uso

O uso do TikTok é algo muito simples, bastando baixar o aplicativo, disponível tanto para usuários iOS quanto Android. Para criar um perfil rapidamente e com praticidade, você pode sincronizar com contas como Instagram, Twitter ou Facebook.

Considerações finais

Todo o sucesso que o TikTok ganhou tem uma boa explicação: muita estratégia e planejamento. A tendência é que ele cresça ainda mais, abrindo novas formas de monetizar e atraindo mais usuários.

Para seu negócio, é uma importante plataforma de contato com o público para aparecer e ganhar espaço frente à concorrência.

Empreendedores sabem que precisam “mostrar sua cara” para o mundo e fazer seu negócio decolar, aparecendo nos lugares certos com o público certo.

A segmentação já é uma boa ajuda da plataforma, que atinge bilhões de usuários atualmente.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Solen Feyissa por Pixabay