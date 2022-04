Tráfego Pago: entenda tudo!

O tráfego pago diz respeito aos acessos que vêm de anúncios feitos em mecanismos de busca, redes sociais e até mesmo outros sites.

Basicamente, esses anúncios consistem em ações e publicidades utilizadas para chamar a atenção dos clientes e fazer com que a empresa tenha um diferencial competitivo.

Na área do marketing digital, realizado para sites e redes sociais, essa estratégia é utilizada para conduzir visitantes a páginas estratégicas das empresas, como as de vendas ou de outros níveis de conversão.

Como um dos objetivos dessa técnica é aumentar o número de vendas da empresa, assim como captar leads, neste artigo falaremos sobre o que é essa estratégia, como funciona, como aplicar e quais seus benefícios. Confira as dicas a seguir!

Tráfego pago: entenda sobre o que se trata

Quando falamos acerca do tráfego pago, é importante compreender que essa é uma estratégia utilizada na área marketing digital.

Com isso, algumas estratégias serão desenvolvidas a partir de ferramentas direcionadas para o ambiente da web.

Essas ferramentas são acessíveis e podem ser utilizadas a partir de um planejamento voltado para a estratégia de marketing.

O objetivo desse uso é impulsionar, por meio de investimento financeiro, a página do site ou das redes sociais da empresa, atraindo um público segmentado.

No meio digital a concorrência é cada vez maior. Diante disso, as empresas estão expostas ao desafio de obter um diferencial, sobretudo no ranqueamento de pesquisas e mecanismos de buscas.

Dessa forma, o tráfego pago surge como uma excelente opção que traz um retorno importante para a empresa no que se refere à venda de produtos e serviços.

Neste aspecto, é importante ressaltar que o tráfego pago deve andar em conjunto com o tráfego orgânico para fortalecer ainda mais o alcance. Quando conciliados, consiste em ações voltadas para:

Qualidade do site da empresa;

Produção de conteúdo com técnicas específicas;

Estudo do público-alvo;

Inserção de palavras-chaves no texto;

Velocidade de carregamento da página;

Ações de engajamento com o público;

Patrocínio das palavras-chave usadas.

Ou seja, não basta apenas realizar um pagamento para obter um bom tráfego, mas também é necessário ter atenção diante dos detalhes referentes à qualidade do site e do material produzido para garantir o alcance e acesso de qualidade e um bom posicionamento com o anúncio.

Conheça as principais ferramentas de tráfego pago

A partir desse entendimento sobre o que é o tráfego pago, é fundamental conhecer algumas ferramentas que são utilizadas nesse processo.

A primeira ferramenta que merece destaque é o Google Ads, que advém da plataforma do Google.

A partir dessa ferramenta, os anúncios da empresa obtêm maior visibilidade nos mecanismos de pesquisa do Google.

Lembre-se que o Google é a principal ferramenta de busca atual e ter um bom ranqueamento nessa plataforma é sinônimo de obtenção de visibilidade e possibilidade da geração de leads.

Na estratégia de tráfego pago, de modo a direcionar links para o resultado de busca ou em sites parceiros, a empresa precisa ter uma conta no gmail e criar uma campanha por meio da definição de alguns elementos, como:

Segmentação do público;

Especificação de dados demográficos (faixa etária e renda, por exemplo);

Localização de abrangência do anúncio;

Disponibilidade orçamentária disponível.

Dessa forma, é possível criar uma boa campanha no Google, com elementos que podem ser monitorados e modificados no decorrer do processo.

Damos a esse processo de acompanhamento o nome de mensuração dos resultados, que é a possibilidade de realizar o acompanhamento das ações e realizar ajustes para que a empresa obtenha um melhor rendimento, conforme o comportamento do público.

Para além das plataformas de busca e seus algoritmos, bem como suas ferramentas de patrocínio, outros ambientes rentáveis são as redes sociais. Confira nos parágrafos a seguir mais detalhes sobre essa opção.

Anúncio nas redes sociais

Outra ferramenta importante utilizada nas redes sociais é o Facebook Ads e o Instagram Ads.

Essas ferramentas podem ser utilizadas para ajudar no engajamento da página em relação ao público, no que se refere ao número de curtidas, o compartilhamento do post, o preenchimento de formulários ou de landing pages, dentre outras ações que podem ser feitas nas redes sociais.

Assim como o Facebook, o Instagram também pode ser utilizado nesse aspecto, inclusive, é possível realizar o compartilhamento entre campanhas em ambas as plataformas.

Além do Facebook e do Instagram, outras redes sociais podem receber patrocínio, como é o caso do Linkedin (que é uma rede social corporativa e voltada para as empresas), assim como o Twitter.

O que a empresa deve fazer antes de investir em tráfego pago?

Lembre-se que não basta apenas realizar um pagamento para o Google Ads ou para o Facebook Ads para alcançar vendas, esquecendo o anúncio.

Os resultados são positivos e intensos quando existe um pré-planejamento das ações que serão feitas, os objetivos são devidamente traçados e a implantação de estratégias orgânicas também ocorre.

O acompanhamento é fundamental também, para avaliar se a ação realmente faz sentido para o objetivo e para o público, promovendo melhorias ou realizando novos lances para uso das palavras-chave.

A partir disso, sua empresa estará pronta para realizar o investimento no tráfego pago e obter bons resultados.

Imagem de Prodeep Ahmeed por Pixabay