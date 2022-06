Festival de Vinhos e Destilados – GUTENBIER

Organizados pela Ânima Soluções Criativas, os Festivais de Vinhos e Destilados já são tradição em São José dos Campos. A próxima edição será sediada por ninguém menos que o Gutenbier bar e balada.

O evento acontecerá dia 22 de junho a partir das 18h30 e tem um público estimados de 250 participantes.

O festival apresentará diversos expositores dos quais você terá a oportunidade de degustar e adquirir os melhores produtos entre vinhos e cachaças, queijos, defumados e doces numa noite agradável em um ambiente aconchegante.

Para garantir a excelência na organização o evento contará com a parceria de Sabin Medicina Diagnóstica, Unhas Cariocas Shopping Colinas, Universal Joias, Clube Aquarela Kids, Edital Gráfica, Life Informa, Revista Urbanova, Luisa Andrade Aquitetura e Design. E, ainda, com os expositores Nonitta, Capriny queijos artesanais, Cantu Importadora, Winemove, Juca-Juquinha Cachaça artesanal, Milton Decorações, Cipreste Carpintaria, Armazém Prime Brasil, Decanter, Empório Fracaro Brasil, Fracaro Wine, Anjo Miguel Charcutaria Artesanal, Adega Alentejana, Empório Segredos do Sul de Minas , Vinhos e Bacalhau e By6.

Os convites são limitados.

Gutenbier

O Gutenbier fica na Av. Manoel Borba Gato, 158. Mais informações podem ser obtidas no (12) 98262-3838.

Festivais de Vinhos e Destilados