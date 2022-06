Clubes de vantagem: como funcionam e por que seu negócio deve estar em um

Clubes de vantagens podem ser recompensas de fidelidade valiosas para empresas que trabalham diretamente com seus clientes ou seu público-alvo, também conhecidas como empresas B2C (Business to Customer).

Eles também agregam valor às empresas que querem fidelizar os seus funcionários e associados, colocando ênfase na experiência de cada um deles. Mas você sabe o que clubes de vantagens são?

Ao longo deste artigo falaremos sobre a definição dessa ferramenta estratégica que promove a preferência de clientes e usuários para qualquer empresa, independentemente do tamanho ou segmento em que ela atua.

Sendo assim, tanto empresas comerciais como as industriais, como por exemplo, empresa de manutenção elétrica industrial, podem se beneficiar de clubes de vantagem.

Confira agora como funciona essa estratégia de vantagens, os benefícios e como implementá-las em seu negócio.

O que são clubes de vantagem?

Basicamente, clube de vantagem é um programa que oferece benefícios a um grupo específico de clientes em troca da sua fidelidade à empresa, que se manifesta pelas compras recorrentes.

Ou seja, não é por acaso que esses programas são chamados também de Programas de Fidelidade. Os benefícios podem ser cupons de desconto, pontos a serem acumulados para serem trocados posteriormente por serviços ou produtos, brindes, e muito mais.

Ou seja, de fato um clube de vantagem incentiva os clientes a continuarem comprando na mesma empresa de forma constante, seja ela uma empresa digital de roupas ou empresa de câmara frigorífica, por exemplo.

Em suma, o clube de vantagens é na verdade um programa de consumo que oferece um conjunto de benefícios em troca da fidelização dos clientes participantes dele.

Então se você oferecer, por exemplo, pontos a cada real gasto dentro da sua loja, e esses pontos o cliente trocar por algum produto de seu gosto, será um grande incentivo a gastar mais vezes e até mesmo mais dinheiro.

Quando começar um clube de vantagens e benefícios?

Fazer a sua empresa de instalação elétrica industrial aderir a um clube de vantagens é um passo importante para empreendimentos que buscam prospectar novos clientes ou até mesmo manter colaboradores.

Além disso, é algo que pode ser implementado sem a preocupação de reter os clientes existentes, afinal, conquistar novos clientes pode custar até 25% mais do que manter os antigos.

Nesse sentido, os clubes de vantagens garantem a expansão das vendas e ainda contribuem para o sucesso do cliente, ou seja, com a sua satisfação completa desde o início da compra até o final, quando ele já recebeu o produto ou usufruir do serviço.

Funciona como atuadores pneumaticos, que são dispositivos usados para converter compressão em movimento e/ou força, e favorecem a transição para sistemas de automação em máquinas e processos.

Fazendo essa comparação, os clubes de vantagens são usados como estratégia para movimentar os clientes e os lucros.

O clube é adequado para todos os negócios?

Quando verificamos os números, fica claro que montar um clube de clientes é um empreendimento positivo e lucrativo. No entanto, fica a dúvida: será que todas as empresas são adequadas para a criação de um clube de clientes?

A resposta é sim, existem casos em que a criação de um desses clubes não seria eficaz. Tratam-se de empresas em que os seus clientes fazem as suas compras de forma irregular e pouco frequente.

Nesses casos, a empresa não seria capaz de fazer com que seus clientes retornassem com a frequência suficiente, permitindo, posteriormente, oferecer benefícios que valem a pena para eles e para a própria empresa.

Exemplos de negócios que não são adequados para a criação de clubes de clientes são negócios na área de reforma de casas e seguradoras, diferente de um fabricante de transportadores industriais, que poderia tirar algum benefício desse método.

Para conseguir ter sucesso e lucro com o clube de vantagens é necessário encontrar uma plataforma que atenda às suas demandas, assim como seja uma capaz de alcançar o público-alvo da sua empresa.

Seguem outros exemplos das principais áreas que implementam essa estratégia de clube de vantagens incluem:

Farmácias;

Clínicas;

Posto de gasolina;

Laboratórios;

Lojas de animais;

Academias;

Óticas;

Instituições educacionais;

Serviço de usinagem CNC SP ;

; Restaurantes.

Ou seja, são várias áreas que participam de clube de vantagens, então se a sua empresa contempla uma dessas áreas ou outras em que as demandas são recorrentes, é algo ideal para ser incorporado.

Afinal, existem várias vantagens interessantes com essa estratégia de fidelidade tanto para seus clientes, como para a lucratividade dos seus negócios.

Como implementar um clube de vantagens?

Existem várias maneiras e possibilidades de implementar um clube de vantagens em diversos negócios. Para fazer isso é preciso ter em mente primeiramente que os benefícios são oferecidos após um determinado número de compras do produto ou serviço.

Por exemplo, depois de comprar cinco porções em um restaurante, a sexta porção é dada de graça. Ou, a cada vez que você comprar um milkshake, ganha um cartão que, ao juntar dez, você pode trocar por um copo da guloseima.

Outro exemplo seria fornecedores de acoplamentos, por exemplo, que podem se beneficiar de um clube de vantagens fornecendo manutenções com descontos para empresas que fazem parceria.

Benefícios do clube de fidelização

Veja agora os principais benefícios e vantagens dos programas de fidelização de clientes, como os clubes:

Melhor engajamento do cliente

O programa de fidelidade é uma ótima maneira de aumentar o envolvimento do cliente. Ou seja, os clientes estão mais abertos a receber e-mails ou outros conteúdos de marketing das marcas quando são membros dos programas de fidelidade ou recompensas.

O próprio programa garante o engajamento total do cliente e ajuda a fortalecer o vínculo entre a marca e seus clientes.

Impacto na afinidade e lealdade da marca

O envolvimento consistente com a marca pode ajudar a criar afinidade com ela, que é ainda mais fortalecida por um programa de fidelidade.

Recompensas, descontos e brindes, por exemplo, são incentivos que ajudam a criar uma experiência satisfatória para o cliente, o que, por sua vez, cria afinidade com a marca.

Logo, uma associação cliente-marca prolongada, consistente e lucrativa ajuda a aumentar a fidelidade à marca, o que ajuda a destacar-se na multidão e proporciona uma vantagem competitiva na empresa.

Melhora a experiência do cliente

A experiência do cliente é a experiência agregada que um consumidor tem com a marca, desde os processos de pré-venda até os de pós-venda. A maioria das marcas hoje em dia estão tentando criar uma experiência do cliente que seja mais assertiva.

E não somente marcas e produtos, mas também serviços, como é o caso de uma instalação elétrica industrial,que, ao implementar essa estratégia, poderá fornecer manutenção, consultoria e peças gratuitas ou com descontos para outras empresas.

Ou seja, negócios B2B (business to business, em português empresas para empresas) também podem implementar programas de fidelidade para obter bons negócios com fornecedores e vários descontos interessantes.

O sucesso é possível, e uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é por meio de um programa de fidelidade.

As expectativas de ganhar uma recompensa criam antecipação e entusiasmo e receber a recompensa melhora significativamente a satisfação do cliente, criando assim uma experiência saudável e positiva para o cliente.

Maior retenção de clientes

Os dados mostram que 84% dos clientes dizem que são mais propensos a ficar com uma marca que oferece um programa de fidelidade e 66% dos clientes dizem que a capacidade de ganhar recompensas realmente muda seu comportamento de gastos.

Uma das principais vantagens de um programa de fidelidade é que ele tem um impacto imediato e evidente na taxa de retenção de clientes.

Um cliente retido é um trunfo para qualquer marca, já que ele traz mais receita, tem mais chances de se tornar defensor da marca e a representa como um verdadeiro fiel.

Aumento nas vendas e receita

É um fato conhecido que os clientes fiéis e satisfeitos geram mais lucratividade para as empresas, sejam restaurantes, lojas de roupas, farmácias ou bares, por exemplo.

Isso porque, tanto eles continuam comprando, como também indicam a outras pessoas e fazem o marketing gratuito, principalmente se houver benéficos, como clube de fidelidade.

Ou seja, criar campanhas de fidelidade que envolvam indicações de amigos e familiares, por exemplo, é uma estratégia bem lucrativa e interessante.

Logo, diante disso podemos claramente entender que os clientes retidos trarão mais lucro para sua empresa por um custo reduzido e ajudarão a aumentar as vendas e a receita.

Descobrir hábitos de compra constantemente

Uma das claras vantagens dos clubes de clientes, além do valor substancial no aumento direto dos lucros, é a grande quantidade de dados acumulados sobre os hábitos de compra de seus melhores clientes.

Esta é uma mina de ouro de informações que lhe permitirão tomar decisões de negócios que trarão ótimos resultados no curto prazo.

Você pode pensar, por exemplo, como as redes de supermercados usam as informações coletadas sobre seus clientes, enviando cupons personalizados para seu grupo de clientes mais valioso.

Os programas de fidelidade aumentam as vendas?

Sim, os programas de fidelidade aumentam as vendas e a receita, seja para negócio do setor fornecedor de gradil, pets shops, academias ou qualquer outro em que ele for implementado.

Ou seja, a fidelidade do cliente é importante porque esses clientes recorrentes gastam mais em cada transação. Os fiéis são mais propensos a recomprar, indicar mais e experimentar uma nova oferta que ele julgar benéfica.

Os programas de fidelidade são um incentivo comprovado para fazer os clientes escolherem você em vez dos concorrentes e trazê-los de volta às compras com frequência.

Nesse sentido, de fato um programa de fidelidade bem projetado e implementado tem um alto impacto positivo no seu negócio e na fidelidade do cliente.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay