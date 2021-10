‘SEO vs Links Patrocinados’

Há uma boa chance de você já ter ouvido falar sobre o termo SEO. Mas o que significa SEO? Você pode ter ouvido outros proprietários de empresas ou profissionais de marketing falar sobre como isso é importante para o marketing digital.

Ou talvez você tenha lido os benefícios do SEO e por que toda pequena empresa precisa dele.

Mas, o que significa SEO, realmente?

SEO é a abreviatura de otimização de mecanismo de pesquisa e, embora possa ter apenas três letras, pode fazer uma grande diferença em sua estratégia de marketing digital.

A seguir, responderemos à pergunta: o que significa SEO?

Também veremos algumas outras perguntas frequentes sobre a otimização de mecanismos de pesquisa para ajudá-lo a entender melhor o que é e por que é importante para o seu negócio.

O que significa SEO?

Em palavras simples, a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) é o processo de fazer alterações no design e no conteúdo do seu site para ajudá-lo a aparecer nos mecanismos de pesquisa.

Ao otimizar seu site para os mecanismos de pesquisa, você pode aumentar sua visibilidade por meio de resultados de mecanismos de pesquisa orgânicos ou não pagos.

Se você está se perguntando como isso funciona, aqui está uma análise rápida.

Mecanismos de busca como Google, Yahoo ou Bing examinam seu site, olhando para elementos de design e conteúdo para ajudá-los a determinar que tipo de tópicos seu site discute.

Ao melhorar o SEO, sua empresa está trabalhando para tornar mais fácil para os mecanismos de pesquisa entender e indexar seu conteúdo.

Quanto melhor seu site aparecer para os mecanismos de pesquisa mais retorno

É mais provável que eles recomendem seu site ou postem para usuários de mecanismos de pesquisa relevantes quando procurarem palavras-chave que sejam relevantes para seu produto ou oferta de serviço.

Eles não pagam pelo tráfego orgânico que recebem das pesquisas que seus clientes estão digitando nos mecanismos de pesquisa.

Fazendo alterações simples (e às vezes mais complexas) em seu site.

Sua empresa pode trabalhar para melhorar seu SEO e aumentar sua classificação de pesquisa orgânica na página de resultados do mecanismo de pesquisa.

O objetivo da maioria das empresas é se classificar na primeira página do Google, Bing e outros mecanismos de pesquisa para palavras-chave e frases que sejam relevantes para seus produtos e serviços.

O que é uma classificação SERP?

Outra pergunta comum que costumamos receber é – o que é uma classificação SERP?

SERP significa página de resultados do mecanismo de pesquisa. A classificação SERP da sua empresa é onde ela se classifica nos motores de busca.

Melhorar a otimização do seu mecanismo de pesquisa pode ajudá-lo a impulsionar sua classificação e melhorar sua visibilidade online.

Quanto mais alta for a classificação de sua empresa no SERP para palavras-chave e frases relevantes.

O mais provável é que você seja descoberto por clientes em potencial que procuram seus produtos ou serviços ou tópicos semelhantes nos motores de busca. Na maioria das vezes, muitos consumidores não olham além da primeira página do Google, Bing ou qualquer outro mecanismo de busca quando procuram algo.

O chapéu por isso é vital para as empresas a trabalhar para melhorar a sua classificação para que possam aumentar a visibilidade nos motores de busca e alcançar mais clientes em potencial.

Produza conteúdo de alta qualidade

Uma das melhores maneiras de melhorar sua classificação de SEO é investindo em marketing de conteúdo e produzindo conteúdo de site que seja único e substancial.

Faça sua pesquisa de palavras-chave

Certifique-se de que seu site seja compatível com dispositivos móveis.

Se você deseja competir no mercado digital, seu web design deve ser ótimo.

O design responsivo não apenas ajuda a melhorar a experiência do usuário em seu site, mas também contribui para sua classificação de SEO.

Ajuste seu código

Assim como suas classificações de SEO podem ser afetadas pelos componentes que você pode ver fisicamente, também existem fatores de classificação “invisíveis” em jogo.

Os algoritmos do mecanismo de pesquisa rastreiam o código do site por meio do arquivo robots.txt para identificar informações úteis e atribuir sites a determinadas classificações.

Otimize seu site para pesquisa por voz

Você sabia que, de acordo com o Google, agora 41% dos adultos e 55% dos adolescentes usam a pesquisa por voz diariamente?

Além disso, com base em pesquisa do Gartner, 30% das pesquisas em 2020 serão feitas sem tela.

No mundo de hoje, onde muitas pessoas preferem usar a pesquisa por voz, isso pode afetar definitivamente o SEO de um site.

Porque na linguagem humana natural, as consultas são geralmente mais longas e mais sobre perguntas do que palavras-chave simples.

Esses são apenas alguns dos fatores de SEO que estão sob seu controle.

No entanto, também existem vários fatores que estão fora da página, o que significa que são influenciados por seus visitantes ou leitores.

Por exemplo, um fator importante fora da página é o link building.

Sua autoridade é baseada na qualidade de outros sites ou indivíduos que possuem links para sua página ou compartilham sua página com outras pessoas. Além disso, seus links internos são importantes para a forma como os mecanismos de pesquisa classificam suas páginas da web.

Outro fator de SEO fora da página que pode afetar a classificação da posição do seu mecanismo de pesquisa é se:

Os visitantes demoram para se envolver com seu conteúdo ou saem do site rapidamente, também conhecido como bouncing. Embora não haja como garantir que os visitantes fiquem e se envolvam com seu conteúdo por um longo período.

Você pode melhorar sua taxa de cliques criando conteúdo atraente que os visitantes vão querer ficar e ler.

Por que o SEO é importante para o meu negócio?

Agora que você sabe o que é SEO e um pouco mais sobre como ele funciona, você deve estar se perguntando: por que o SEO é importante para o meu negócio?

Independentemente do setor em que você atua ou do tamanho da sua empresa, os consumidores procuram marcas como a sua on-line todos os dias.

Uma das melhores maneiras de alcançar esses clientes em potencial é por meio de mecanismos de pesquisa.

Pense nisso desta maneira. Aonde você vai quando precisa obter informações sobre um produto ou serviço?

A Internet!

E é exatamente aí que seus clientes encontrarão os produtos e serviços que os ajudarão a resolver seus maiores desafios.

Para a maioria dos consumidores online, a jornada do comprador começa em um mecanismo de pesquisa como o Google.

Eles procurarão palavras-chave e frases que correspondam aos seus desafios e necessidades e, em seguida, navegarão até páginas que podem ajudar a educá-los sobre as soluções.

Se sua empresa aparecer primeiro, ela pode adicionar US $ 100.000 extras em receita para ela.

Ao melhorar seu SEO, você pode trabalhar para aumentar sua classificação na página de resultados do mecanismo de pesquisa.

Isso melhora sua visibilidade online, aumentando suas chances de ser encontrado por clientes relevantes online.

Por meio de conteúdo de qualidade com foco em palavras-chave relevantes e consultas de pesquisa.

Você pode chegar aos clientes em seus momentos de necessidade e ajudá-los a encontrar respostas para suas perguntas e soluções para seus problemas.

Antes de começar a procurar maneiras de melhorar sua otimização de mecanismo de pesquisa e aumentar sua classificação SERP.

Convém fazer um inventário do conteúdo do seu site e blog, bem como sua posição na página de resultados do mecanismo de pesquisa.

Depois de auditar seu conteúdo, você será capaz de desenvolver um plano de marketing de SEO sólido para melhorar a otimização do mecanismo de pesquisa da sua empresa.