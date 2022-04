Buser recebe alunos do novo programa universitário de tecnologia em evento no Parque Tecnológico de São José dos Campos

Na próxima segunda-feira (4), a startup de mobilidade Buser dará início ao Buser Tech, programa universitário inédito que irá formar profissionais de TI de alto desempenho. Para dar boas-vindas aos 40 alunos que estão chegando, a empresa irá realizar evento de inauguração no Parque Tecnológico de São José dos Campos, a partir das 9h, com as presenças dos executivos da Buser Marcelo Abritta, CEO, e Tony Lâmpada, CTO.

Buser Tech

Na ocasião, os alunos aprovados, acompanhados de pais ou responsáveis, terão contato com os executivos da Buser e da faculdade Descomplica, podendo tirar todas as dúvidas referentes ao curso. Entre os selecionados, há jovens de todas as regiões do País, incluindo estudantes vindos do Amazonas, Pará, Pernambuco, São Paulo, Brasília e Santa Catarina. Do total, 60% cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e 40% são mulheres.

Sobre o programa



Voltado a jovens talentos que queiram acelerar seu desenvolvimento na área de TI, o Buser Tech está em sua primeira edição e une o melhor dos dois mundos: o conhecimento acadêmico com a experiência real de trabalho.

O estágio, que já começa na próxima semana, será remunerado, com salário mensal de R$ 3 mil. Dessa forma, os jovens poderão aplicar os conhecimentos em “tempo real”, já que farão parte do dia a dia da equipe de tecnologia da Buser, assumindo desafios individuais ao entrarem nos “squads”, modelo de trabalho que reúne equipes multidisciplinares para desenvolver projetos.

Além da experiência profissional, ao início do programa, os participantes também poderão escolher um dos oito cursos acadêmicos, todos oferecidos pela Faculdade Descomplica e aprovados pelo MEC, que possui a modalidade de ensino à distância.

Inauguração Buser Tech



Parque Tecnológico de São José dos Campos (Auditório 4) Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 – Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP

Dia 4 de abril de 2022, às 9h