Conheça as principais versões da linha Fiat Cronos 2021

Novo sedã chega com inúmeras inovações e é a grande aposta da montadora italiana para desbancar a concorrência.

A partir de novembro, os fãs da Fiat poderão conferir o novo visual do Cronos 2021 nas concessionárias ou em marketplaces de carros. Ele faz parte da nova era da montadora italiana que começou com o novo Strada e pelos hatches Argo e Mobi. Com um valor de entrada de R$ 63.390, o Cronos é um dos carros novos Fiat que prometem abalar a concorrência.

Versões do modelo

O novo Cronos 2021 é a aposta da Fiat para desbancar sedãs das concorrentes, como o Prisma (Chevrolet), o Corolla (Toyota) e o Virtus (Volkswagen). Para essa missão, a montadora traz cinco versões:

Fiat Cronos 1.3;

Fiat Cronos Drive 1.3;

Fiat Cronos Drive 1.8;

Fiat Cronos Precision 1.8 AT;

Fiat Cronos HGT 1.8 AT.

Os modelos 1.3 têm motor firefly, o que garante performance e economia com uma força comparada aos carros 1.6, mas com consumo como se fosse um 1.0. Na cidade faz 8,5 km/litro com etanol e 12,4 km/litro com gasolina. Já na estrada, faz 10,3 km/litro com etanol e 14,8 km/litro com gasolina.

Os Cronos 1.8 saem da fábrica de Betim (MG) com motor E.torQ, sendo mais esportivo: uma verdadeira referência em força e potência. Na cidade, faz 7,2 km/litro com etanol e 10,3 com gasolina, consumo que dá uma média de 9,6 km/litro de etanol e 13,3 com gasolina em deslocamentos nas estradas.

Novidades

As principais novidades no Fiat Cronos são no design e nos equipamentos tanto quanto no câmbio. Ao contrário do automatizado GSR, a versão 2021 conta com transmissão manual de cinco marchas ou automática, contendo seis velocidades. Bem semelhante ao Argos, traz o novo logotipo da Fiat, tendo controle de estabilidade e tração, chave presencial e um para-choque com linhas bem acentuadas, com destaque para a grade estilizada.

O modelo vem com faróis com máscaras negras e LEDs diurnos. As linhas são contínuas, evidenciando o design italiano com um ar esportivo e arrojado. Trata-se de um aspecto que chama a atenção dos motoristas, assim como as maçanetas cromadas. Outra novidade é o porta-mala mais espaçoso, com 525 litros.

Equipamentos

A parte interna do carro traz um acabamento sofisticado e um bom espaço entre os bancos, proporcionando conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. Há apoio de braço para quem dirige, o que traz sofisticação, retrovisores com ajustes internos, ar-condicionado, central multimídia, volante multifuncional e monitor de pressão dos pneus.

Os modelos 1.3 têm potência de até 109 cv e 14,2 kgfm, rodas de aço com calotas aro 15 polegadas, pneus 185/60 R15, airbag duplo, chave canivete, computador de bordo, rádio com USB e bluetooth, entre outros itens. Já os Cronos 1.3 Drive trazem todos esses equipamentos, mais alguns itens, como câmera de ré, reconhecimento de voz e USB para o banco traseiro.

O Fiat Cronos 1.8 Drive AT6 vem com todos os equipamentos descritos acima, mais faróis com luzes diurnas em LED, rodas com liga leve aro 16 polegadas com pneus 195/55 R16 e sensor de estacionamento. O Cronos 1.8 Precision AT6 contempla ainda detalhes externos cromados, mudanças manuais no volante (que, nessa versão, é de couro), também conhecidas como paddle shifts. Já o HGT se destaca pelo revestimento especial, rodas de 17” e logos da Fiat escurecidos.

Além dos itens citados, é possível solicitar os opcionais, como kit tech, câmera de ré, side bags e pack bicolor, sempre com acréscimos no valor. Assim, essa nova versão do Fiat Cronos chega com audácia e ousadia para ganhar competitividade no mercado automotivo.