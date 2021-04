Seu filhote de gato não para de morder? Veja como lidar

Saiba o que fazer para que seu gatinho filhote pare de morder.

Muitos tutores não sabem lidar e ficam irritados quando o filhotinho de gato começa a morder. No entanto, o que muitos não sabem é que essas mordidas podem ter influência direta do próprio dono do animal. Isso porque, mesmo involuntariamente, alguns movimentos podem estimular os bichanos a morderem, mas esse ato não passa de uma brincadeira.

Em relação à alimentação do filhotinho, a ração úmida para gatos é a mais indicada, pois ela apresenta o dobro da umidade das rações secas, facilitando a mastigação do gatinho e aumentando a ingestão hídrica. Além disso, ela é bem mais agradável para o paladar do pequeno felino.

Como saber se o gato vai morder?

Os gatos emitem alguns sinais antes de morder e é bom conhecê-los, afinal, ninguém quer ser vítima daqueles dentinhos afiados, não é mesmo? Abaixo, confira alguns deles.

Pupilas dilatadas;

Pelos arrepiados;

Orelhas para trás;

Olhar fixo;

Dorso levemente elevado;

Ronronar rouco e baixo.

Como fazer o gatinho parar de morder?

O ato de morder dos gatinhos é bem semelhante ao comportamento dos cães filhotes: não se trata de nenhum tipo de agressividade, os jovens bichinhos apenas usam suas bocas para explorar o ambiente ou têm somente uma reação a algum movimento, ainda que involuntário, do próprio dono.

Alguns tutores borrifam água no rosto do felino quando ele morde, porém, isso não é correto, pois o gatinho pode interpretar a água como algo ruim e acaba não aceitando o banho posteriormente. Ademais, borrifar água no rosto do animal só faz ele parar de morder. Ele não entende que é algo que você não quer que ele faça.

Para você fazer seu gatinho filhote entender que morder não é um comportamento agradável, é importante ensiná-lo, mesmo que seja em um momento de carinho e diversão.

Quanto ele te morder, emita um som alto “negativo” — de forma que ele entenda que você não gostou da brincadeira — e saia de perto dele. Desta forma, você está ensinando a ele que morder acarreta a perda da sua atenção.

Você também pode usar o seguinte truque: quando vocês estiverem brincando e ele não te morder, ofereça uma recompensa a ele — um brinquedo ou qualquer outra coisa que ele goste.

Os bichanos são animais muito inteligentes e ele certamente aprenderá que brincar com mordidas faz com que você se afaste dele, assim, brincar sem morder conquista toda sua atenção. De todo modo, lembre-se: persistência e paciência são os segredos para ter êxito no treinamento do bichinho.

Dicas para evitar que o filhotinho de gato morda

Oferecer brinquedos que estimulem o gasto de energia do seu bichinho, como bolinhas, é uma excelente alternativa para evitar as mordidas.

Ademais, não use suas mãos como brinquedo, visto que a maioria das brincadeiras dos gatos é uma simulação do ato de caçar e ele pode interpretar suas mãos como uma presa, querendo mordê-la até mesmo quando você estiver acariciando ele.

A seguir, veja mais dicas para fazer o seu gatinho parar de morder:

Não corra atrás dele para brigar

Quando você corre atrás dele para brigar, ele pode interpretar essa ação como uma brincadeira e relacionar a mordida como algo bom para garantir a sua atenção.

Use voz firme e comandos curtos

Um “não” bem simples com a voz bem firme, fará com que ele entenda que você reprovou a atitude dele.

Afaste-se dele

Junto com o sonoro “não”, afaste-se dele. Muitas vezes as mordidas são somente para chamar a sua atenção, quando você briga falando muito com o animal e olhando para ele, ele pode entender que alcançou o objetivo.