Ciências Contábeis: curso que habilita o profissional ao gerenciamento das contas de empresas e pessoas físicas

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Ciências Contábeis, cujos profissionais atuam diretamente com o fluxo financeiro de uma instituição e o gerenciamento contábil de pessoas físicas ou jurídicas. Caso o estudante queira se profissionalizar na área, ele poderá realizar sua formação acadêmica em um curso de bacharelado, pós-graduação e técnico em Ciências Contábeis.

O curso

O curso de Ciências Contábeis inicia sua grade curricular com disciplinas de base para a formação acadêmica como, por exemplo, sociologia, economia, direito e administração. O curso também possui disciplinas com o enfoque para a formação técnica e gerencial, como nos conteúdos sobre teoria da contabilidade e planejamento. A duração média da graduação em Ciências Contábeis é de quatro anos (oito semestres).

A área de atuação deste profissional é ampla. De acordo com a página da profissão, o trabalho pode abranger o gerenciamento de custos e administração do departamento pessoal. Além disso, o profissional formado em Ciências Contábeis poderá trabalhar com declarações ao fisco, em órgãos competentes e contribuintes. Por fim, há possibilidade de trabalho na prestação de consultorias e informações gerenciais, além da realização de perícias.

Sobre mais cursos

