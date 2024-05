São José  empata com o Santo André no Campeonato Brasileiro da Série D

Na noite deste sábado (11/05),no estádio Martins Pereira o São José e Santo André fizeram um duelo muito disputado, São José até tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Santo André e empatou por 0 a 0 contra o adversário paulista.

Campeonato Brasileiro da Série D

As duas equipes seguem sem vencer no campeonato e somam dois pontos em três jogos. O Santo André é o quinto colocado, com -1 de saldo, enquanto o São José aparece em sexto, com -3.

São José EC

São José EC volta a campo no próximo sábado (18/05) às 18h, enfrenta Inter de Limeira no Martins Pereira.