Concurso público: 108 certames no país estão com inscrições abertas

As oportunidades são para diferentes níveis, com salários que chegam a até R$ 19 mil

Com o objetivo de potencializar o preenchimento de vagas na infraestrutura da administração pública, mais de 100 órgãos resolveram promover certames em todo o país. São quase 225 mil vagas em posições que exigem diferentes níveis de escolaridade.

Além do volume de oportunidades para concursos públicos em 2022, outro atrativo é o nível dos salários. Um dos exemplos é a Controladoria Geral da União, que está com edital aberto com salários que podem chegar a R$ 19.197,06.

O órgão está com 300 vagas para Auditor Federal de Finanças e Controle e 75 para Técnico Federal de Finanças e Controle. Funções que, respectivamente, exigem nível médio e superior de escolaridade.

As provas têm o objetivo de selecionar futuros servidores para os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Além desse, outros certames com editais abertos são:

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai selecionar 207 pessoas para o Censo 2022. As vagas são temporárias para recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

As inscrições têm o valor de R$ 57,50 para recenseador e de R$ 60,50 para agente censitário supervisor e municipal. É possível pedir isenção de pagamento de inscrição, porém, para obter o benefício, o candidato precisa estar inscrito no Cadastro Único e ser membro de família de baixa renda.

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

O órgão está com inscrições abertas para o provimento de 15 vagas para Promotor de Justiça Substituto, que prevê como pré-requisito ter nível superior de escolaridade.

As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro e os registros das candidaturas poderão ser feitas no site do órgão.

Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

O órgão abriu certame para o preenchimento de vagas para o cargo de Auditor Técnico de Tributos. Serão 10 oportunidades e o salário é de R$ 9.400,00. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro.

Prefeitura Municipal de Lapa (PR)

Existem também opções que contemplam diferentes níveis de escolaridade. Esse é o caso da Prefeitura Municipal de Cajamar, que abriu certame para preencher vagas nos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração é de R$ 5.007,75.

Prefeitura Municipal de Cajamar (SP)

Outro órgão municipal que está com concurso aberto é a Prefeitura Municipal de Cajamar. Ao todo, o órgão está disponibilizando 30 vagas que também contemplam os diferentes níveis de escolaridade. No que diz respeito aos salários, o servidor aprovado pode receber vencimentos que chegam a até R$ 6.983,80.

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)

Além dos certames já previstos, no final do ano passado o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

O PL, entre outras coisas, prevê a destinação de recursos para a realização de concursos públicos, prevendo o preenchimento de 33.208 vagas no âmbito federal. A partir de agora, a proposta de norma já segue em tramitação para sanção do Poder Executivo.