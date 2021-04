Cidade ganha segundo selfie point, no Banhado

Um dos principais pontos turísticos de São José dos Campos, o Banhado, recebeu a instalação de um selfie point, local onde a pessoa pode tirar sua própria foto e compartilhar nas redes sociais pela internet.

Este é o segundo local do gênero na cidade. O anterior foi instalado em janeiro de 2019, junto à Igreja São Benedito e Praça Afonso Pena, no centro.

Banhado

O novo selfie point mede 2,15 metros de altura e 1,70 metros de largura e foi instalado junto aos quiosques de artesanato, na área central do Banhado. Os quiosques são coordenados pelo Departamento de Turismo, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

City Tour

A iniciativa da instalação integra o programa City Tour São José, que é dividido em duas modalidades de passeio. Os passeios, que ocorrem aos sábados, estão suspensos em função da pandemia.

A programação dos passeios é feita em duas opções. Por meio de caminhada, os interessados fazem o circuito turístico do centro da cidade. E, na outra opção, com ônibus, a visitação segue para locais mais distantes do centro, como parques, centros de pesquisa, etc. Ambos os roteiros são conduzidos por guias de turismo credenciados pelo Ministério do Turismo.

Selfie point