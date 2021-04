São Francisco Xavier ganha nova unidade do Ponto Rural

São José dos Campos passa a contar a partir deste sábado (10), às 10h, com a segunda unidade local do Ponto Rural, que será instalada no distrito de São Francisco Xavier. A outra unidade funciona desde 2018, no Alto da Ponte, região norte da cidade.

O Ponto Rural de São Francisco Xavier vai atender à Rua XV de Novembro, 900, na área central do distrito.



A nova unidade vai atender produtores rurais da região da Serra da Mantiqueira. Além de São Francisco Xavier deverão ser beneficiados produtores rurais de cidades paulistas vizinhas como São Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal e Joanópolis.

O Ponto Rural é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos em que o produtor rural pode receber gratuitamente orientações e serviços para o desenvolvimento rural e certificação de sua propriedade junto ao INCRA, além dos trâmites obrigatórios para comprovação de vacinações como febre aftosa, brucelose e raiva, do rebanho bovino, bubalino, equino, caprino e ovino.

O Ponto rural também dispões de emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), um dispositivo de controle de sanidade animal imposta pelo governo do Estado necessário para comercialização dos animais ou produtos derivados.

A nova unidade do Ponto Rural vai beneficiar produtores da região da Serra da Mantiqueira – Foto: Claudio Vieira/PMSJC