Do Norte ao Sul: ecoturismo em alta nas cinco regiões do Brasil

Todas as regiões brasileiras possuem destinos incríveis para fazer ecoturismo.

Um dos motivos para o crescimento do ecoturismo no Brasil é a diversidade de destinos com riquezas naturais em todos os cantos. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e no Sul é possível encontrar locais específicos para colocar em prática o chamado “turismo de natureza” ou “turismo ecológico”.

Além de ser altamente rentável, esse tipo de turismo ajuda na preservação dos recursos naturais das regiões e dão destaque à cultura local, gerando mais renda para a comunidade.

No Brasil inteiro existem mais de 10 mil empresas dedicadas ao segmento e isso contribui para que ele cresça cada vez mais. Turistas de todo o mundo visitam as mais diversas cidades brasileiras para se aproximar da natureza e ter uma experiência positiva.

E por estar em alta em todo o país, não é difícil encontrar destinos em todas as regiões do Brasil para quem está disposto a fazer ecoturismo.

Ecoturismo no Norte

As belas paisagens sempre foram um destaque na região Norte do Brasil. Cada um dos sete estados possuem belezas naturais próprias e únicas que atraem a atenção até de quem está longe.

Provavelmente, os dois principais destinos mais conhecidos são Alter do Chão, no Pará, e o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins.

Contudo, há vários outros lugares dignos da mesma admiração e que também merecem se destacar nesse segmento. Alguns exemplos são o Monte Roraima, em Roraima; a região da Amazônia; e a Ilha de Marajó, no Pará.

Rios, florestas, cachoeiras e paisagens de encher os olhos são apenas algumas das atrações que tornam a região cada vez mais relevante para o ecoturismo.

Ecoturismo no Nordeste

O Nordeste chama atenção por suas belas praias e também porque abriga muitos destinos voltados para o turismo de natureza. Segundo o portal Ambiente Brasil, lá estão localizados quase 50% dos polos de ecoturismo mapeados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Em todos os estados, há cidades com atrações voltadas para o turismo de natureza. E o número de visitas costuma ser bem grande.

O que não faltam são belezas naturais na região. É possível encontrar águas cristalinas, dunas, rios, cachoeiras e os mais diferentes tipos de animais vivendo livremente por ali.

Entre os destinos mais visitados da localidade estão Fernando de Noronha, no Pernambuco, e Chapada Diamantina, na Bahia. Mas existem outros igualmente interessantes, como a Serra da Capivara, no Piauí; os Lençóis Maranhenses, no Maranhão; e Jericoacoara, no Ceará.

Ecoturismo no Centro-Oeste

Mesmo sendo composto por apenas três estados e o Distrito Federal, o Centro-Oeste é uma parte importante quando o assunto é turismo de natureza no Brasil. É lá que fica a cidade conhecida como a “capital do ecoturismo” no país: Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O município recebeu esse título porque abriga incríveis nascentes, balneários, parques, rios e grutas. Um prato cheio para quem quer entrar em contato com a natureza e se aventurar durante os passeios. Não é por acaso que Bonito já foi eleito o melhor destino de ecoturismo 16 vezes pelo prêmio “O melhor de Viagem e Turismo”, da revista Viagem e Turismo, da Editora Abril.

Na mesma região também se destacam o Pantanal, no Mato Grosso do Sul; e Caldas Novas e Chapada dos Veadeiros, ambos em Goiás.

Ecoturismo do Sudeste

De modo geral, os destinos de ecoturismo mais conhecidos ficam em outras regiões. Porém, isso não quer dizer que no Sudeste não há locais específicos para o turismo de natureza. Lá também não faltam lugares incríveis.

Os visitantes podem ir para Mairiporã, em São Paulo; ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais; conhecer vários pontos com belezas naturais na cidade do Rio de Janeiro; e ir ao Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo.

Em toda a região há rios, represas, cachoeiras e paisagens incríveis.

Ecoturismo no Sul

E como não podia ser diferente, a região Sul também não fica de fora. Embora tenha a menor extensão territorial, os destinos de ecoturismo são incríveis e a lista de locais para conhecer pode ser grande, dependendo do estilo de quem vai visitar.

O local mais conhecido da região para o turismo de natureza é a cidade paranaense de Foz do Iguaçu. Além das Cataratas, também dá para contemplar o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque das Aves.

Já no Rio Grande do Sul, o destaque vai para as cidades da Serra Gaúcha. E em Santa Catarina, a capital do estado, Florianópolis, ganha evidência por ter muitos atrativos naturais para oferecer.

