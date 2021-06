Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais buscada desde abril de 2019, aponta ViajaNet

Fortaleza e Salvador aparecem em seguida como opções de destinos mais procurados no período pré e durante a pandemia

O comportamento dos turistas brasileiros mudou ao longo da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro lidera, com folga, como o destino mais buscado, considerando o período de abril de 2019 até março de 2021, segundo um recente levantamento do ViajaNet, agência virtual de turismo, que aponta quais são os locais mais procurados nos últimos 24 meses.

Logo na sequência, aparecem Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Recife (PE), respectivamente, que também fazem parte das opções de destinos mais cotados no mesmo período. As cidades litorâneas do país se mantiveram em alta e atraíram os turistas que viajam de avião por possibilitar mais contato com a natureza, oferecer estrutura para hospedar e atender as necessidades dos visitantes que estão trabalhando remotamente, por exemplo.

De acordo com o head of marketing do ViajaNet, Gustavo Mariotto, as viagens focadas em locais nacionais são impulsionadas por dois motivos: variar o cenário do trabalho home office e o ecoturismo, duas tendências que ganharam destaque em decorrência da crise sanitária. “Estes lugares estão bastante alinhados com as alterações de hábitos dos brasileiros, como priorizar destinos que incentivem o turismo ecológico e hospedagens que ofereçam condições tanto para trabalhar quanto para se distrair, descansar e aproveitar somente dentro da própria acomodação”, detalha.

Veja, a seguir, a média do volume de buscas de abril de 2019 até março de 2021 para as quatro destinos:

Destinos Média Rio de Janeiro 18.100 Fortaleza 14.800 Salvador 12.100 Recife 9.900

Fonte: ViajaNet



O ViajaNet também analisou as buscas por passagens aéreas para rotas nacionais e internacionais por meio do Keyword Planner, uma ferramenta de pesquisa do Google, e identificou que, em 2020, houve uma média de 2.542.770 pesquisas para destinos nacionais. Já para viagens internacionais, a quantidade média de consultas foi de 1.366.170.



Análise de comportamento dos viajantes

Cidades como o Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Recife são referência para as pessoas que viajam dentro do país e contribuem fortemente para a economia e para o setor de turismo nacional. Uma justificativa para isto é que são destinos com praias, muitas opções de hospedagens, passeios ao ar livre e comércios.



O monitoramento da agência virtual apurou ainda o interesse de busca por esses lugares nos últimos 5 anos e foi possível observar as oscilações de comportamento dos consumidores. Vale destacar que, em todos os destinos do ranking, houve uma queda no ano passado, em função do início das medidas restritivas de isolamento social devido à Covid-19.

Na cidade carioca, houve um pico de busca em 2017. Já em 2019, a procura se manteve equilibrada, seguida de uma alta no segundo semestre, e durante 2020 teve uma diminuição.



Fonte: ViajaNet

Enquanto Fortaleza apresentou uma máxima de pesquisas em 2017, seguida de um aumento significativo no final de 2019 e uma redução em 2020.

Fonte: ViajaNet

O destino baiano demonstrou um crescimento significativo de procura no final de 2019 e queda no ano passado.

Fonte: ViajaNet

Por fim, Recife registrou picos no final do ano de 2018 e 2019, e uma baixa em 2020.

Fonte: ViajaNet

Foto: istock