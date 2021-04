Na palma da mão! Prefeitura aumenta fiscalização do transporte coletivo, com app para uso da população

Com o objetivo de agilizar o tempo de resposta à população e aumentar a fiscalização sobre a qualidade do serviço de transporte coletivo municipal, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, agora tem uma ferramenta de acompanhamento destes serviços, disponível no aplicativo eOuve.

Assim, na palma da mão, pelo celular, tablets ou computadores, é possível abrir chamado sobre as linhas do transporte público da cidade, relatar falhas nos painéis eletrônicos, solicitar manutenção dos abrigos de ônibus, enviar denúncias ou sugestões em tempo real, em um canal que fica disponível em qualquer hora e lugar.

Os munícipes podem formalizar as suas solicitações de onde estiverem e, também, é uma maneira de aproximar ainda mais a população da administração municipal. Afinal, o aplicativo é para ouvir o cidadão e deixar a cidade mais acessível para todos.

Edinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, explica: “Este canal direto de comunicação funciona 24h e nos garante uma resposta mais rápida à população, tirando a dependência da Prefeitura de, hoje, receber as informações muitas vezes encaminhadas para a empresa de ônibus, à qual fiscalizamos”. A tecnologia do app transforma as ocorrências em relatórios e mapas, assim, a Secretaria de Mobilidade Urbana sabe, em tempo real, qualquer fato, hora e local de ocorrência.

Como funciona?

O app eOuve é fácil de ser utilizado e pode ser baixado nas lojas de aplicativos do seu aparelho, como no Google Play e no App Store .

Após baixar o aplicativo, será solicitada a indicação do Estado e da cidade. Basta clicar em São Paulo e depois em Jacareí. A partir daí, um cadastro simples identifica o cidadão e todas as funções do app estarão liberadas.

O eOuve também funciona como site (CLIQUE AQUI), para quem não quiser fazer download do app. Neste caso, também é necessário realizar um rápido cadastramento.

Os canais tradicionais de telefone, através do 156, e via e-mail, direto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, continuam funcionando normalmente.

