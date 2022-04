Certificação de São José dos Campos como a primeira Cidade Inteligente do Brasil é tema de campanha criada pela Binder

Filme valoriza a população, e destaca os indicadores e as iniciativas adotadas que geram mais qualidade de vida no município

A certificação de São José dos Campos como primeira Cidade Inteligente do Brasil pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é tema de campanha criada pela agência Binder. A ação, composta por um filme de 60′, valoriza a população, e destaca os indicadores e as iniciativas adotadas que geram mais qualidade de vida no município.

Certificação de São José dos Campos como primeira Cidade Inteligente do Brasil

Com a certificação, São José dos Campos se une a outras 79 cidades certificadas no mundo, com base em três normas internacionais NBR ISO (37120, 37122 e 37123) regulamentadas pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU (Organização das Nações Unidas).

“A campanha foi desenvolvida dando foco à principal razão para uma cidade se tornar ‘Inteligente’, as pessoas que ali moram”, afirma Glaucio Binder, Diretor e Sócio da Binder. Ele ressalta que o projeto ‘Cidade Inteligente’ visa melhorar a vida das pessoas, e, neste sentido, a campanha para divulgar a obtenção do selo, não poderia ser diferente. “Abordamos de forma clara como as ações adotadas trazem melhorias para todos, ajudando a impulsionar o desenvolvimento local, gerando mais qualidade de vida e investimentos para o município”, conta.

‘Cidade Inteligente’

Para Felicio Ramuth, prefeito de São José dos Campos, a certificação corrobora as ações que a prefeitura vem implementando para que a população tenha uma a melhor qualidade de vida. “A certificação é um reflexo de todas as iniciativas inovadoras que temos feito para melhorar a qualidade de vida no município”, comemora Felício, ao ressaltar que “a campanha chega para fortalecer essas ações e, principalmente mostrar ao joseense que São José dos Campos, agora é a primeira Cidade Inteligente do Brasil e uma das melhores para se viver”

A narrativa do filme enfatiza que “A mudança move a gente. Quando ela chega melhorando a vida de todo mundo, a mudança é ‘Inteligente’. Por acreditar nisso, São José dos Campos é reconhecida como a primeira cidade inteligente do Brasil. Inteligente por conectar as pessoas com o mundo e com o conhecimento. Inteligente por inaugurar um moderno conceito de transporte, mais sustentável e comprometida com a acessibilidade. Inteligente porque protege e promove a segurança e qualidade de vida por toda a cidade. Isso é bom para o Brasil, pois coloca o País entre os maiores nomes da inovação no mundo. E nos move para um futuro mais sustentável, tecnológico e promissor para todos. Afinal, bom, bom mesmo é viver em São José”.

A campanha está sendo veiculada no Estado de São Paulo em canais de TV aberta e fechada. Como parte da estratégia, além da TV, a campanha conta com mídia online.

O filme está disponível neste link.

Ficha Técnica

Agência: Binder

Cliente: Prefeitura de São José dos Campos

Direção de operações: Lorena Oliveira

Supervisor de criação: Cauby Tavares

Planejamento: Daniel Timm

Redação: Thiago Kruschewsky

Direção de arte: Raul Pacheco

Produção de RTVC: Márcio Monteiro e Adriana Berquó

Mídia: Tatiana Musto

Atendimento: Daniel Timm

Assistente de atendimento: Maria Inês

Aprovação: Giselle Marinho e Tadeu Tau

Produtora: Maori Filmes

Diretor de cena: João Pinotti

Diretor de fotografia: Fabricio Valverde

Foquista: Daniel Horota

Iluminador/ eletricista: José Monteiro

Produção executiva: Maíra Goulart

Coordenador de produção: Ivan Almeida

Beleza: Carlos Alexandre

Casting: AI Projetos Especiais

Colorista: Leandro Lamezi

Produtora de áudio: Direct Áudio

Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 138 colaboradores e escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e operações nos estados de Minas Gerais e Ceará. O portfólio de clientes inclui a Caixa Econômica Federal, Texaco Lubrificantes, Unimed-Rio, Antarctica Retornável, Oi, Chevrolet, Vale, Sebrae-RJ, Brahma Retornável, IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo), Óticas do Povo, Colégios Pensi, MedLevensohn e Ação da Cidadania, entre outros. Nas últimas nove avaliações de Great Place To Work, esteve entre as cinco melhores agências para se trabalhar do Brasil.