Apresentadoras da BandNews FM são premiadas na 16ª edição do Troféu Mulher Imprensa

Carla Bigatto foi eleita a melhor âncora de rádio, enquanto Sheila Magalhães ganhou como melhor repórter

BandNews FM

Duas apresentadoras da BandNews FM foram premiadas na 16ª. edição do Troféu Mulher Imprensa. A lista de vencedoras foi divulgada nesta quinta-feira (1) no site da premiação.

Carla Bigatto

Carla Bigatto ganhou na categoria âncora de rádio. É a quinta vez que a jornalista é homenageada. “Quando o trabalho de mulheres em redações jornalísticas é reconhecido, damos um novo passo na busca pela equidade de gênero. O prêmio serve para aproximar essas profissionais que, em redações diferentes, trabalham com muita dedicação e certamente têm um mesmo ideal: fortalecer o jornalismo feito por mulheres no Brasil”, ressalta ela, que soube do resultado enquanto estava no ar. “Foi especialmente emocionante ser alertada por um ouvinte da rádio que havíamos levado dessa vez. A indicação só existe por causa do retorno que temos de nosso público. Esta conquista vem para selar uma relação que é de mão dupla”.

Sheila Magalhães

Já Sheila Magalhães, âncora e editora-executiva da Rede BandNews FM, foi eleita como melhor repórter de rádio. “É uma honra receber este troféu em meio a tantas mulheres talentosas e competentes. Ainda mais em uma categoria que representa a essência do jornalismo, e do que praticamos todos os dias na apuração de notícias e na condução das histórias e demandas dos nossos ouvintes. Demonstra também um reconhecimento do trabalho que é feito por todas as mulheres que fazem parte da Rádio BandNews FM”, conclui a executiva.

16ª. edição do Troféu Mulher Imprensa