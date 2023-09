Sabrina Sato, Juliana Paes, Mariana Rios e time de celebridades marcam presença em megafesta da Calzedonia em Milão

“Calzedomania: a Legs Celebration” aconteceu nesta terça-feira, 19, e reuniu celebridades, jornalistas e influenciadoras

Na noite desta terça-feira, 19 de setembro, a Calzedonia abre o calendário da Semana de Moda de Milão com um megaevento imersivo dedicado ao símbolo máximo da marca de moda legwear: as meias-calças.

O cenário escolhido para a segunda edição da Calzedomania: a Legs Celebration foi o espaço de eventos MiCo, localizado na Via Gattamelata, onde os estiveram presentes grandes nomes da moda e celebridades nacionais e internacionais.

Representando o Brasil, a marca recebeu as atrizes Juliana Paes, Mariana Rios e Sheron Menezes, assim como Sasha Meneghel e a modelo Alessandra Ambrósio -, além de um squad poderoso de influenciadoras como Silvia Braz, Isabella Benite, Agatha Braga, Mary Nuernberg, Beatriz Perotti, Maria Torquato, Victoria Hamuche, Bruna Rezende, entre outras. A embaixadora de legwear da Calzedonia no Brasil, Sabrina Sato, também brilhou no tapete vermelho da Calzedomania.

Depois do sucesso da primeira edição em Paris em 2022, o evento seguiu em seu formato itinerante para a cidade italiana, cujo país é o berço da Calzedonia, além de reconhecido ponto de destaque no cenário da moda internacional por sua atuação na indústria do design. Durante a noite de festa, os convidados puderam curtir performances e espetáculos ao vivo dedicados às meias-calças, em um verdadeiro “Legs Show”, acompanhando de muita música e drinks.

Entre as convidadas internacionais estiveram presentes Leighton Meester, Suki Watherhouse, Ashley Graham, Toni Garn, Chiara Ferragni e Anna Dello Russo.

A Calzedonia está presente no Brasil com 38 lojas físicas, além do e-commerce da marca com entrega para todo o país (www.calzedonia.com.br).

Esta é a marca histórica que dá o nome ao Grupo, representando a essência do patrimônio da empresa. Desde 1986, cada uma de suas coleções moldou as últimas tendências em meias e trajes de banho para mulheres, homens e crianças, unindo qualidade de confecção com estilo e preços acessíveis. Hoje a marca está presente em 43 países com mais de 2.000 lojas, das quais 600 estão na Itália e 38 no Brasil. Durante os primeiros 30 anos de sua história, a Calzedonia afirmou seus valores em uma indústria complexa que vive em constante mudança, satisfazendo as exigências do público e oferecendo um estilo que é sempre original e no qual o acessório é o protagonista incontestável.