COOP lança ovo de Páscoa de colher de fabricação própria

Para presentear ou para a sobremesa do tradicional almoço do domingo de Páscoa, a Coop está lançando com a sua marca própria Delícias da Coop, o Ovo de Páscoa de colher, que será fabricado artesanalmente pelas confeiteiras em cada uma das suas 31 lojas.

Ovo de Páscoa de colher

A novidade vem em embalagens de 500 gramas nas versões de recheio brigadeiro, churros, chocolate com morango e coco com chocolate e a Coop prevê uma edição limitada com a produção de 1.500 unidades.

Outra aposta é o bolo pascal Delícias da Coop, de 400 gramas nos sabores frutas e chocolate. Dos fornos, deverão sair 45 mil unidades para abastecer a rede. Para a data festiva, a marca Delícias da Coop ainda possui uma linha de bolos confeitados e de pudins, que vão do tradicional ao requintado, com elevada qualidade, preço acessível e elaborados com produtos da marca Nestlé.

Campanha de Páscoa – A tradicional Campanha de Páscoa da Coop seguirá até o próximo dia 17 de abril, com várias ofertas nas categorias de tabletes, bombons, ovos de chocolate, bolos pascais, coberturas, sobremesas, azeite, derivados de coco, peixes congelados, bacalhau, enlatados e vinhos. No setor de vinhos, são mais de 540 rótulos nacionais e importados.

Monica Elisa Guazi, analista de Marketing

De acordo com Monica Elisa Guazi, analista de Marketing, a Coop continua apostando em proporcionar aos consumidores a conveniência de encontrar todos os itens num só lugar para o tradicional almoço de Páscoa em família. E para quem possui o Cartão Coop, as aquisições de produtos sazonais poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros.

COOP

Sobre a Coop: atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br