Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí formaliza Conselho Gestor

No início deste mês de dezembro, o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, consolidou suas atividades com a posse de seu Conselho Gestor. A composição do conselho conta com representantes de algumas das principais entidades do setor econômico e de instituições públicas de ensino superior da cidade, com o objetivo de validar e promover inovação, empreendedorismo, pesquisa e os negócios em Jacareí e região.

Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí

Localizado no Centro Empresarial Lavalpa, o espaço fomentou o empreendedorismo na cidade ao longo deste ano, com treinamentos, capacitações e oficinas de negócios, presenciais e virtuais, no período de pandemia.

INOVA – Jacareí

O Centro de Inovação abriga a realização do Programa INOVA – Jacareí, que tem o seu Edital Permanente (publicado no Boletim Oficial, edição 1332, de 10 de junho de 2020), e já conta com 20 empresas e startups em atividade.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai, a pasta está motivada para poder contar com a participação efetiva e o entusiasmo pessoal dos diretores das entidades e instituições de ensino mais importantes da cidade. “Essa participação irá alavancar e ajudar principalmente os pequenos empreendedores e estudantes neste período de retomada econômica, tão necessária à cidade e ao país“, acrescenta.

Conselho Gestor

Membros – O Conselho Gestor do Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí será composto por Selma Candelaria Genari (FATEC Jacareí), Carolina de Oliveira Baccaro (ETEC Cônego José Bento), Wagner Ferraz Castro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Jacareí), Tales Breno Justino (SENAI Jacareí – Escola Luiz Simon), Luiz Claudio da Costa (ASSECON – Associação das Empresas Contábeis de Jacareí), Ricardo de Souza Esper (CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e Guilherme de Almeida Rosa (CIEE – Centro de Integração Empresa e Escola).