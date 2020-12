Ampliação do acesso à creche garante prêmio à Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos foi contemplada, nesta segunda-feira (14), com mais um prêmio na área educacional. Dessa vez, o reconhecimento do Governo do Estado é resultado das iniciativas para ampliação de acesso à creche.

Prefeitura de São José dos Campos

São José faturou a premiação do Programa Parcerias Municipais, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. No total, 21 municípios foram premiados por terem obtido melhores desempenhos dentro de desafios propostos pelo Estado em sete áreas prioritárias.

Em janeiro de 2017, mais de 5.000 crianças aguardavam por uma vaga na Educação Infantil de São José dos Campos. Com a construção de nove unidades escolares, reforma e ampliação de outras 33 escolas, a Prefeitura criou mais de 8.000 vagas, priorizando os que mais precisam. O investimento total no período supera os R$ 79 milhões.

Duas unidades para crianças de 0 a 5 anos estão em construção nos bairros Jardim Santa Hermínia e Jardim São José 2. Em fase de licitação, outra escola de educação infantil será construída no Parque Industrial.

Programa Parcerias Municipais

O Programa Parcerias Municipais definiu sete desafios prioritários, sendo Ampliação do acesso à creche, Universalização do acesso à pré-escola, Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, Redução das taxas de Mortalidade Infantil e Materna, Redução dos óbitos prematuros por Doenças Crônicas não transmissíveis, Fortalecimento das redes de combate à violência sexual e Promoção de ambientes menos suscetíveis a roubos.

A Primeira edição do Programa contou com a participação de mais de 440 municípios que desenvolveram planos de ações em uma plataforma on-line, totalizando mais de 8.000 ações para superação dos desafios nas áreas de saúde, segurança e educação.

Ao todo, foram distribuídos R$ 5 milhões para os 21 municípios com melhor desempenho no ano. Para a escolha dos premiados foram avaliados a evolução do município; engajamento no Programa e execução dos planos de ação.

Programa Parcerias Municipais

A iniciativa lançada em agosto de 2019 tem como principal objetivo intensificar a cooperação entre o Estado e os municípios paulistas, incrementando a execução de políticas públicas em cada cidade, respeitando suas peculiaridades, desafios e vocações. A meta é investir no desenvolvimento regional mediante ações em Saúde, Educação e Segurança Pública.

Para 2021, a principal meta da iniciativa é apoiar os municípios na retomada das atividades dos planos de ação e adaptação do programa visando o cenário pós-pandemia.

Agora, Estado e municípios poderão acompanhar a evolução dos planos e seu impacto positivo no dia a dia da população.

Transmissão ao vivo marcou o encerramento da 1ª fase do Programa Parcerias Municipais – Foto: Divulgação