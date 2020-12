Higienização na pandemia: como lavar as roupas em tempos de coronavírus

Cálculos de infectologistas apontam para uma permanência ativa de patógenos de 72 a 96 horas em panos

Os cuidados com a higienização multiplicaram-se com a chegada do coronavírus. Já faz parte da rotina da maioria das pessoas os rituais de tirar os sapatos na porta de casa, lavar as mãos com frequência e utilizar o álcool gel sem parcimônia. O cuidado com as roupas, porém, não deve ficar de fora. O vírus que transformou a vida de todos em 2020 sobrevive por tempo diferente de acordo com o tipo de superfície. Como as peças de roupas contêm, além de tecido, botões, fechos, entre outros, a estimativa de conservação do coronavírus nas vestimentas pode variar.

Cálculos de infectologistas apontam para uma permanência ativa de patógenos de 72 a 96 horas em panos. A máquina de lavar se torna a melhor amiga de todos em tempos de pandemia. O ideal é que a roupa usada no dia vá direto para a lavadora na chegada da rua. Os vírus não são visíveis a olho nu e não há super-herói que confira com olhar de raio-X a roupa de cada pessoa. Por isso, mesmo vestimentas que aparentam estar limpas devem passar pelo processo de higienização. Especialistas em limpeza sugerem reduzir a quantidade de peças na máquina de lavar e aumentar a de sabão para um resultado satisfatório.

Para quem possui lavadoras de água quente e que o tipo de tecido permita, confira se a temperatura está em cerca de 60°. Isso colabora ainda mais no processo de eliminação do vírus. Além do uso da máquina de lavar, outra indicação é submeter os tecidos a uma alta temperatura com o uso do ferro de passar ou secar as roupas ao sol, com exposição de, pelo menos, duas horas. Ao manipular as vestimentas, o ideal é usar luvas ou lavar bem as mãos antes e depois de manuseá-las. Vale lembrar de não tocar o rosto depois de colocar as roupas na máquina de lavar. É importante também não sacudir as peças para que o vírus não se espalhe para o ar e outras superfícies.

Caso haja uma ou mais pessoas infectadas em casa, o cuidado deve ser redobrado. As roupas, neste caso, devem ser lavadas à parte, separadamente de quaisquer outras peças da casa ou de outras pessoas. E, por final, é preciso desinfetar as partes da máquina de lavar como tampa, botões e puxadores. Todo o cuidado e artefatos à disposição ajudam no combate ao coronavírus e toda atenção se faz necessária para não permitir a sua dispersão dentro de casa.

Foto: Divulgação