Votorantim Cimentos anuncia seus Compromissos de Sustentabilidade para 2030

A Votorantim Cimentos, empresa internacional de materiais de construção, mineração e soluções, divulga hoje seus Compromissos de Sustentabilidade para 2030 . As metas têm o objetivo de alinhar toda operação mundial da companhia às demandas atuais e futuras da sociedade, gerando impacto positivo em toda a sua cadeia e nas comunidades em que atua. Os compromissos são divididos em sete pilares: ética e integridade; saúde, segurança e bem-estar; diversidade e inclusão; inovação, pegada ambiental; economia circular e valor compartilhado .

Como toda atividade humana e industrial, o processo de produção do cimento também traz impactos sobre o planeta. Um dos principais desafios é a redução de emissões de CO2 frente a crescente demanda populacional e de infraestrutura nos próximos anos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2050.

A meta da Votorantim Cimentos é reduzir para 520kg a emissão de CO2 por tonelada de cimento até 2030. Entre 1990 e 2019, a empresa já reduziu 23% a sua emissão de CO2 por tonelada de cimento, volume que passou de 763 kg para 591 kg. Já no longo prazo, a companhia compromete-se a desenvolver e implementar tecnologias que permitam entregar para a sociedade um concreto com emissão neutra de carbono até 2050 .

As principais alavancas que levarão a esse objetivo de redução de emissões de CO2 são coprocessamento, substituição do combustível fóssil nos fornos de produção do cimento, especialmente por biomassas e resíduos sólidos urbanos; redução do percentual de clínquer no cimento, aplicação de materiais com propriedades hidráulicas, chamados cimentícios, como escória de alto forno, cinzas volantes, pozolanas naturais, argila calcinada, entre outros, para a produção do cimento; eficiência energética e uso de fontes renováveis de energia, atingir 45% de energia elétrica a partir de fontes renováveis; reciclagem de concreto, tornando essa cadeia mais circular e maximizando a absorção de CO2 pelo concreto por meio da recarbonatação; utilização eficiente do concreto na obra; e aplicação em escala de tecnologias de captura e sequestro ou uso de carbono.

O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, depois da água. Feito a partir do cimento, é um material resiliente, versátil, durável, resistente à ação da água e do vento, que garante a infraestrutura necessária para o contínuo desenvolvimento do mundo. Uma frente que fortalece a meta de concreto carbono neutro foi o lançamento mundial, em setembro deste ano, da Ambição Climática de Concreto de Carbono Neutro 2050 pela Associação Global de Cimento e Concreto (GCCA), entidade da qual a Votorantim Cimentos é signatária.

Esse é um marco histórico, pois juntamente com as maiores empresas de cimento e concreto do mundo foi estabelecida uma ambição coletiva para um futuro neutro de carbono. Os esforços agora se concentram na produção de roadmaps tecnológicos global e regionais, documentos que detalham as iniciativas e ações práticas para atingir esse objetivo. Outro ponto importante no desenvolvimento de novas tecnologias foi a criação da Innovandi, uma plataforma de pesquisa e inovação que junta a indústria de cimento e concreto, fornecedores de insumos e equipamentos, instituições de pesquisa e academia com o objetivo comum de desenvolver soluções sustentáveis para a cadeia de construção.

Compromissos em Sustentabilidade para 2030

“Nossos Compromissos em Sustentabilidade para 2030 estão alinhados com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, conhecidas como ESG (sigla em inglês que avalia as operações das empresas nos três eixos citados) e convergem com nosso comprometimento com a agenda de Mudanças Climáticas. Nossa visão de futuro é baseada no conceito de solidez flexível. Somos sólidos para entregar o que propomos com excelência, ética, segurança e atuação global. Ao mesmo tempo, somos flexíveis para nos adaptarmos às novas necessidades da sociedade, utilizando as tendências e evoluções tecnológicas para aproveitar melhor os recursos, evoluir os processos e impactar positivamente a vida das pessoas”, afirma o diretor Global de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Votorantim Cimentos, Álvaro Lorenz.

Onde estamos e aonde queremos chegar – Para a Votorantim Cimentos, a sustentabilidade é uma jornada que caminha junto com sua trajetória de mais de 80 anos. Em 2020, a companhia dá mais um passo ao renovar seus compromissos em sustentabilidade estabelecidos anteriormente. Para atender as novas necessidades da sociedade, os compromissos também estão integrados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, uma pauta global com 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 2030.

Confira abaixo os compromissos da empresa para 2030:

• Ética e integridade – Operamos com integridade e transparência

O caminho para a excelência passa, invariavelmente, pela garantia de altos padrões de conformidade, ética e transparência. Por isso a empresa não mede esforços para que essas premissas estejam sempre refletidas na realidade e dia-a-dia da companhia. Esse compromisso inegociável é transversal e base para todos os demais assumidos pela Votorantim Cimentos.

• Segurança, saúde e bem-estar são valores fundamentais

Meta: Taxa global de acidentes com afastamento inferior a 0,40, incluindo empregados e contratados.

Meta: Atingir zero fatalidades em nossas operações.

Meta: Atingir pelo menos 85% de favorabilidade nas pesquisas de clima em satisfação e bem-estar dos empregados.

• Inovação – cocriamos soluções sustentáveis

Meta: 30% da receita vinda de soluções sustentáveis. Percentual de receita vinda de produtos e/ou serviços que mitiguem a pegada ambiental ou ofereçam benefícios ambientais na aplicação em comparação com opções tradicionais.

• Diversidade e Inclusão – Um ambiente diverso e inclusivo

Meta: Atingir pelo menos 25% de mulheres em posições de liderança.

Meta: Alcançar pelo menos 90% de favorabilidade em pesquisa de diversidade e inclusão com empregadas e empregados.

• Impacto Ambiental – Reduzimos nossa pegada ambiental

Meta: Alcançar 520 kg de emissão líquida de carbono por tonelada de produto cimentício.

Meta: Reduzir emissão de material particulado, SOx e NOx por tonelada de produto para alcançar 30, 490 e 1400 g/ton de clínquer, respectivamente.

Meta: Alcançar 45% de energia elétrica de fontes renováveis.

Meta: Evoluir na implementação dos nossos planos de gestão hídrica e de biodiversidade em áreas sensíveis.

• Promovemos negócios de Economia Circular

Meta: atingir 53% de substituição térmica, percentual de energia vinda de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis.

Meta: reduzir o fator clínquer para 68% – proporção entre o total de consumo de clínquer e produção de cimento.

Meta: 70% de concreto reciclado, concreto que retornará às operações da empresa e será recuperado como novo concreto ou agregado.

• Geramos Valor Compartilhado com nossas comunidades

Meta: 90% das operações com engajamento, impacto e/ou programas de desenvolvimento em comunidades.

Meta: 20% dos empregados engajados em iniciativas de voluntariado.

Meta: 60% de fornecimento local, promoção de compras locais respeitando as especificidades e definições de cada região em que estamos presentes.

Votorantim Cimentos

Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é, hoje, uma das maiores empresas globais do setor. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R﹩ 13 bilhões em 2019. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Se no passado a Votorantim Cimentos tinha orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento e industrialização do país, hoje a empresa constrói o futuro com parcerias, diversidade, inovação e sustentabilidade, sempre focada em seu propósito: a vida é feita para durar. Mais informações em https://www.votorantimcimentos.com.br