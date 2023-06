Celebridades comemoram o lançamento da coleção Resort 2024 de Carolina Herrera

A coleção Resort 2024 de Carolina Herrera embarca em uma jornada de exuberante alegria e sensualidade. Um espírito de leveza e facilidade ultramoderna permeia a coleção, com peças inesquecíveis que não sacrificam a fabulosidade.

O diretor criativo Wes Gordon continua a reinventar os icônicos códigos da casa Herrera de novas maneiras cativantes, através de diferentes proporções, tecidos e uma paleta de cores em tons de arco-íris ancorada no preto característico de Nova York. As proporções da clássica camisa de algodão são consideravelmente ampliadas, envoltas e presas em saias que alcançam o chão, cortadas em um drapeado tipo sarongue.

Grazi-Foto:Manu Scara/BrazilNews)

As bolinhas assumem um tom brincalhão, em peças como camisas de seda inspiradas no guarda-roupa masculino e calças usadas com um top de biquíni combinando. O algodão vazado é mostrado em verde vibrante,vermelho laqueado e preto, cortado em vestidos de coquetel dramáticos, saias e vestidos que dão uma sensação de facilidade a peças separadas, elevadas e glamorosas.



A mulher Herrera desta temporada tem um espírito reforçado de confiança relaxada. Uma silhueta esbelta e que valoriza o corpo é predominante, com peças que misturam as fronteiras entre casual e elegante, dia e noite, chegando à conclusão de que uma peça fabulosa é adequada para qualquer ocasião. Para a noite, o volume é transformado em gestos dramáticos, criados sem construções internas ou espartilhos, em vez disso,contando com alfaiataria precisa e tecido leve como penas.

Coleção Resort 2024

Sergio Malheiros e Sophia Abrahao -Foto:Bruno Ryfer

Para a noite, o volume é amplificado com gestos dramáticos, criados sem construções internas ou espartilhos, mas contando com alfaiataria precisa e tecidos leves como plumas. Blocos de cores inesperados criam entradas inesquecíveis, como um minivestido recortado em azul-lagoa, verde kiwi e laranja mamão. Uma saia com babados coloridos flutua, deliciando-

se com a paleta de cores completa da coleção. Lantejoulas por toda parte adquirem um toque dramático, evocando flores em aquarela ou um pôr do sol cintilante.

Carolina Herrera

As orquídeas são um motivo encontrado em toda a coleção, desde bordados delicados até estampas suaves de aquarela em organza. Um duo de peças em tule é um triunfo do ateliê de Nova York, feito a partir de centenas de camadas de tule recortado à mão, em ondas ondulantes de preto e branco, prestando homenagem ao calçadão modernista projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. A coleção é acentuada por joias vibrantes em tons de explosão estelar, cintilando sob o sol do crepúsculo.

A equipe da Carolina Herrera deseja expressar sua imensa gratidão à cidade e ao povo do Rio de Janeiro, generosos anfitriões do Desfile Resort 2024 e dos eventos circundantes.

Carolina Herrera e convidadas-Foto: Bruno Ryfer

Continuamos a ser inspirados pela energia da cidade, Alegría de Vivir e otimismo sem limites.

Nota: Mãe natureza e o clima tropical brasileiro provaram ser a verdadeira musa.

Enquanto os convidados chegavam para desfrutar de um delicioso coquetel ao pôr do sol e um arco-íris de tirar o fôlego que tomou conta da paisagem ao longo da passarela, uma tempestade prolongada e inesperada chegou no local do show. Imediatamente, os convidados foram acompanhados para se juntarem a festa adjacente ao local, uma estufa na selva,construída para a ocasião.

Enquanto as modelos desfilavam descalças, na chuva,segurando seus sapatos, provocando uma cena emocionante e romântica da Garota de Ipanema.

Coleção Carolina Herrera Resort 2024 de Wes Gordon

Styling: Marie Chaix

Produção: ARARA

Cabelo e maquiagem: Heder

Elenco Per Ardua e Rachel Chandler

Música Max Blum

CAROLINAHERRERA