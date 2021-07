Nova Equipe de Vôlei de São José dos Campos é lançada oficialmente

Evento de sexta-feira marca apresentação do elenco e a revelação da nova marca do time

Na manhã da próxima sexta-feira, 23, às 10h, a nova equipe de Voleibol Masculino de São José dos Campos apresenta seu elenco e revela a nova marca do time para temporada 2021/2022. O evento será realizado no Poliesportivo Teatrão e contará com a presença de representantes da Prefeitura de São José dos Campos, patrocinadores e parceiros da nova equipe.

O novo time que chega a São José dos Campos foi fundado em 2017, em Itapetininga, interior de São Paulo. Logo no debute na Superliga B, em 2018, a equipe conquistou o acesso e desde então permaneceu na elite nacional.

A última temporada foi marcada pelas principais façanhas do clube já que ficou na terceira colocação do Campeonato Paulista além do histórico quarto lugar na Superliga A superando o Cruzeiro nas quartas de final. O treinador Pedro Uehara, o Peu, é um dos remanescentes da comissão técnica e comenta as expectativas sobre a nova equipe:

“A última temporada foi de muito sacrifício e felizmente todos os atletas colheram os louros dessa conquista. Agora é trabalhar para se manter nesse patamar, a gente sabe o quão foi difícil, mas acredito que estamos em uma crescente, já que os meninos que continuam com a gente estão ficando cada vez melhores e experientes além das contratações que fizemos, tudo isso somado ao apoio de toda a cidade de São José dos Campos, nos permite sonhar com voos maiores em u futuro breve” afirma o técnico.

Além da permanência do treinador Peu, a equipe manteve a parceria com o UM, principal patrocinador do time nos últimos anos, entretanto em São José dos Campos, será apresentada uma nova patrocinadora master para a equipe: uma empresa da região com mais de 20 anos de atuação, atendendo cerca de 2 milhões de pessoas por mês no Estado de São Paulo.

Poliesportivo Teatrão

Após a reinauguração do Poliesportivo Teatrão, o espaço será a casa do Programa Atleta Cidadão da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, desta forma, cada modalidade estará representada por um coordenador e um atleta de suas respectivas equipes. Para o público geral, o evento será transmitido nas redes sociais da equipe de Vôlei São José a partir das 10h.

“A apresentação acho que é um grande primeiro encontro com o público e espero que durante a temporada com a vacinação, a gente possa contar com a torcida joseense nos empurrando dentro ginásio nos jogos. O espaço do Teatrão ficou sensacional, tenho certeza de que vai destacar ainda mais o trabalho de formação de atletas em São José dos Campos” finalizou o treinador Peu.

O evento é uma realização Associação Amigos do Vôlei, com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e Programa Atleta Cidadão, contando com a produção da Agência NTZ.

Vôlei de São José dos Campos

Evento de Lançamento da Nova Equipe de Vôlei Masculino de São José dos Campos

Data: 23 de julho (sexta-feira)

Horário: 10h às 12h

Local: Poliesportivo Teatrão (Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial, São José dos Campos)

Realização: Associação Amigos do Vôlei

Apoio: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Produção: Agência NTZ

Foto:Divulgação/ Vôlei São José