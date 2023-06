Qual a melhor maneira de realizar o desentupimento de vasos sanitários?

Ninguém merece lidar com um vaso entupido, porém, quando acontece é necessário solucionar esse problema da melhor maneira possível.

Para evitar o problema são necessárias medidas preventivas que são simples e fáceis de aplicar. Além disso, quando o vaso sanitário está entupido, é importante usar os materiais necessários para a obstrução.

De modo a evitar qualquer problema na tubulação do esgoto, todo cuidado com os materiais utilizados no desentupimento é essencial, veja quais as técnicas necessárias para realizar o procedimento sem danificar o vaso e seu encanamento.

O que fazer quando o vaso entupiu?

Se a água do vaso sanitário não está descendo, é provável que haja um entupimento na tubulação. E para não piorar a situação o primeiro passo é parar de dar descarga e seguir as próximas dicas.

Use um desentupidor

Ao notar o entupimento faça um movimento de pressão e sucção com o desentupidor, empurrando e puxando rapidamente. Repita o processo várias vezes, até liberar o entupimento.

Água quente

A água quente pode ajudar a dissolver a obstrução, principalmente se for causado por gordura ou resíduos de sabão.

No entanto, a água quente pode prejudicar o vaso e deve ser usada com cuidado. Despeje a água quente de uma altura elevada para aumentar a pressão.

Chame um profissional

Se todas as tentativas acima não funcionarem, é recomendável chamar um encanador profissional ou uma desentupidora, que por vezes conta com o serviço do encanador já na empresa para atendimentos rápidos e eficientes.

Assim como a desentupidora sp, eles têm o conhecimento e as ferramentas adequadas para lidar com entupimentos mais complexos e podem garantir que o problema seja resolvido corretamente, sem danificar a tubulação ou próprio vaso sanitário.

O que fazer para evitar vaso sanitário entupido?

O encanamento não deve receber nenhum tipo de material estranho. Por isso, para manter um bom funcionamento, é importante manter os seguintes cuidados para evitar entupimento:

Não descarte objetos no vaso como lenços umedecidos, preservativos, absorventes, fraldas ou qualquer outro material que não seja papel higiênico. Até mesmo o papel, quando possível, deve ser evitado.

Utilize a descarga o suficiente para que todo o conteúdo seja levado pelo sistema de esgoto. Pode ser necessário acionar a descarga mais de uma vez, dependendo da quantidade de resíduos.

Para evitar qualquer descarte de objetos no vaso sanitário, coloque uma lixeira adequada no banheiro. Assim, você e seus convidados terão um lugar apropriado para jogar lixo.

Por último, faça uma manutenção regular do sistema de esgoto e encanamento, limpando as tubulações com produtos próprios para evitar acúmulos de resíduos.

Se necessário priorize uma manutenção de rede de esgoto, realizada por uma desentupidora de esgoto Osasco, fazendo toda limpeza para manter o fluxo da água correto e livre de entupimento.

Quais os materiais ideais para desentupir o vaso?

Existem diferentes equipamentos que podem ser utilizados para desentupir vasos sanitários, entre eles estão os principais logo abaixo.

Desentupidor (ventosa)

O desentupidor é um equipamento básico e usado para desobstruir vasos sanitários. Ele consiste em uma ventosa de borracha em uma haste longa. O desentupidor cria sucção e pressão para ajudar a liberar o entupimento.

Serpente ou desentupidor manual

Também conhecido como cabo de encanamento flexível, esse é um cabo longo e flexível com ponta em forma de gancho ou garra.

Ele deve ser colocado no vaso sanitário e pode ser girado manualmente para quebrar o entupimento.

Desentupidor pneumático

Também conhecido como bomba de pressão de ar, o desentupidor pneumático usa ar comprimido para criar uma pressão intensa e liberar o entupimento. É uma opção mais potente em comparação com o desentupidor tradicional.

Molas desentupidoras elétricas

Essas ferramentas são usadas por profissionais e é uma sonda de cabo flexível que é inserida na tubulação. A mola é acionada eletricamente para girar e romper o entupimento.

Elas são mais eficientes para entupimentos mais persistentes e difíceis de serem resolvidos.

Bomba de vácuo de alta pressão

Esse equipamento é utilizado por encanadores profissionais e gera uma pressão muito alta para desobstruir os canos. É eficaz para entupimentos graves ou quando outros métodos não funcionam.

Além desses equipamentos, é importante ter luvas de proteção, óculos de segurança e outros equipamentos de proteção individual, principalmente quando se lida com substâncias perigosas ou ambiente que pode ser contaminado por bactérias.

Lembrando que, em alguns casos, é melhor chamar um encanador profissional, especialmente se você não tiver experiência ou não se sentir confortável em lidar com o entupimento por conta própria.

Imagem de Anja por Pixabay