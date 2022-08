“Rock Para Crianças”: Espetáculo que conta a história do rock de forma lúdica, divertida e com banda ao vivo chega em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS!

O espetáculo musical infantil “Rock Para Crianças: A História Do Rock” de autoria, roteiro e direção de Ana Ferguson e Solange Bighetti, após o sucesso absoluto de público nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Franca, Brasília e Ribeirão Preto, faz somente duas apresentações em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos dias 27 e 28 de agosto no Teatro Colinas (Colinas Shopping), às 16 horas.

Os personagens Duda e Kiko apresentam às crianças a evolução do rock através dos tempos, a partir da década de 50 até os dias atuais, apresentando os principais artistas que construíram este gênero musical, passando por Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Guns N’ Roses, Bon Jovi, entre outras bandas que marcaram época.

“A ideia é que o espetáculo seja um entretenimento para a família, permitindo que os pais roqueiros ou que curtem um bom rock and roll apresentem o gênero para seus filhos, com imagens projetadas em um telão e banda ao vivo. Vai ser muito divertido!”, comenta uma das roteiristas e diretora geral Ana Ferguson.

A apresentação consiste em 27 músicas cantadas em seus principais trechos e projeção de imagens que irão prender a atenção das crianças e fazer todo mundo dançar em um espetáculo de 60 minutos.

“Todo o espetáculo foi pensado para que a família tenha uma tarde inesquecível, tanto pais quanto para as crianças que já curtem e escolheram o rock and roll como trilha musical de suas vidas”, salienta Solange Bighetti, roteirista e diretora de produção.

“Acreditamos no poder da arte e da cultura como meios de transformação social. Por isso, apoiar este projeto é algo que nos orgulha muito, pois além de trazer referências fundamentais para futuras gerações, ainda reúne famílias em torno do amor pela música”, comenta Fábio Mourão, superintendente executivo Marketing e Planejamento Comercial, da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

“Rock Para Crianças: A História Do Rock”

· Duração: 60 minutos

· Gênero: Musical Infantil – Classificação etária: Livre

· Dias: 27 e 28 de Agosto de 2022, às 16 horas

· Local: Teatro Colinas (Colinas Shopping) – Avenida São João, 2000 – Jardim das Colinas

– São José dos Campos/SP – Telefone (12) 3204-5236

· Ingressos: na Bilheteria do Teatro ou no link: https://teatrocolinas.byinti.com/#/ticket/

· Valor: $ 60,00 (inteira) e $ 30,00 (meia entrada)

Ficha Técnica:

Autoria e Roteiro: Ana Ferguson e Solange Bighetti

Direção Geral: Ana Ferguson

Direção de Produção: Solange Bighetti

Direção Musical: Leandro Barros

Engenharia de Som: Esdras “Grego”

Coreografia: Carlos Fontinelle

Assessoria de Imprensa Nacional: Eliana Brito e Tania Figueira – Track Marketing Musical

Assessoria de Imprensa Local: Marcia Stival

Edição de Imagens: Eduardo Salles

Projeto de iluminação, técnico e operação: Jorge Raibott (Chapinha)

Operação de video: Damião Rodrigo

Designer Gráfico: Ian Caldas Tavares

Cenário: Valéria Caldas

Fonoaudiologia e preparação vocal: Luisa Catoira

Fotografia: Cristina Granato e Rodrigo Sampaio

Estúdios: Cafofo do LB e 2R Estúdios

Filmagem e edição de vídeos: Digipauta – Ricardo Azambuja

Make & Hair: Janeluce de Carvalho

Sonoplastia: Be Áudio Sound Design

Assistente de Produção: Amara Hartmann

Elenco:

• Jardel Sodré – Kiko

• Mika Alves – Duda

Cantores:

• Fernanda Abi-Ramia

• Victor Hugo

Banda:

• Diego Sena – Guitarra

• Gibran Oliveira – Bateria

• João Guilherme – Baixo

Realização e Produção: Zeus Produções e As Meninas Produções Artísticas

www.rockparacriancas.com.br Instagram – @rockparacriancas