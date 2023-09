Como eram as roupas íntimas na antiguidade?

O vestuário é uma parte intrínseca da história da humanidade, refletindo não apenas as necessidades práticas, mas também as complexas nuances culturais e sociais de cada época.

Quando exploramos o passado, é fascinante descobrir como até mesmo as peças mais íntimas do vestuário, como as roupas íntimas, evoluíram ao longo dos séculos. Neste artigo, faremos uma viagem no tempo para desvendar os segredos delas na antiguidade.

De túnicas a corpetes, tangas a espartilhos, as roupas íntimas desempenharam papéis variados nas sociedades antigas. Essas peças não eram apenas funcionais; muitas vezes, eram indicativas de status, gênero e até mesmo tabus sociais.

As roupas íntimas começaram com os gregos

Os primórdios da lingerie podem ser rastreados até os antigos gregos, que, conforme a história, foram os pioneiros nessa jornada. No entanto, é importante notar que o conceito de lingerie na Grécia antiga estava muito distante do que entendemos como lingerie hoje em dia. Era mais uma forma primitiva projetada para atender às necessidades específicas.

Na verdade, a versão inicial dessa vestimenta consiste em uma faixa de pano que envolve o tórax das mulheres, proporcionando cobertura e suporte aos seios. Na parte inferior, as mulheres gregas usavam panos de algodão que se assemelhavam mais às fraldas do que às calcinhas sensuais que associamos à lingerie contemporânea.

Esses primeiros sutiãs, conhecidos como “apodesme”, foram confeccionados a partir de materiais naturais, como lã ou linho. No entanto, a sedução não era o foco principal dessas peças. Em vez disso, a ênfase foi na proteção interna e na praticidade da sustentação dos seios, especialmente durante atividades esportivas.

Os gregos antigos foram visionários ao considerar a importância de criar suportes para os seios das mulheres, embora a funcionalidade e a conveniência fossem as principais questões.

A ideia de lingerie como uma ferramenta de sedução e expressão pessoal evoluiria consideravelmente ao longo dos séculos, moldando como a moda íntima é percebida e apreciada nos tempos modernos.

Como eram as roupas íntimas na Idade Média?

No surgimento da Idade Média, o que consideramos hoje como lingerie, na verdade, conhecida como “roupa interior”. Isso se resume a uma túnica ou camisola ampla, usada por baixo das roupas externas.

A principal finalidade dessa peça de vestuário era proporcionar conforto e proteção à pele contra as roupas pesadas e desconfortáveis ​​usadas na época. Acredita-se que esse luxo era acessível principalmente às pessoas mais abastadas, como os nobres, enquanto os camponeses provavelmente não tinham acesso a essa comodidade.

Em ambas as classes sociais, não havia o conceito de calcinha como conhecemos hoje, e as mulheres, em caso de necessidade menstrual, recorriam a panos amarrados.

Na Baixa Idade Média, surgem mudanças significativas nos padrões de beleza. A partir do século XIV, a moda favorece seios pequenos e um abdômen arredondado. Como resultado, as mulheres passaram a utilizar faixas de linho ou couro macio como bandagens para comprimir os seios e encher os vestidos para aumentar o volume abdominal.

As roupas íntimas atuais são mais confortáveis e versáteis?

Sim, as roupas íntimas atuais são geralmente mais confortáveis ​​e versáteis do que as versões históricas. Isso deve trazer avanços inovadores em tecnologia de materiais, design e fabricação ao longo dos anos.

Essas peças são frequentemente confeccionadas com materiais de alta qualidade, como algodão, microfibra, renda metálica e tecidos respiráveis. Esses materiais são escolhidos por suas especificações, elegância e capacidade de absorção de umidade, proporcionando maior conforto durante o uso diário.

As roupas íntimas atuais são projetadas com foco no conforto e no caimento perfeito. Costuras suaves e cinturas elásticas garantem que as peças se ajustem bem ao corpo, aliviando irritações e desconforto.

Hoje em dia, há uma ampla variedade de estilos disponíveis, incluindo calcinhas, sutiãs, cuecas, tangas, boxers e muito mais. Isso permite que as pessoas escolham peças que se adaptem ao seu estilo de vida e preferências pessoais.

Imagem de wayhomestudio no Freepik