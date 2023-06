Conexão Smart Solutions” debate inovações para a região no Parque Tecnológico

São José dos Campos sedia, no dia 28 de junho, um grande evento voltado para o desenvolvimento tecnológico do Vale do Paraíba; oportunidade para novos conhecimentos e networking com a participação de autoridades, lideranças de classe e empresariais.

Buscar soluções inteligentes para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Esse é o mote da primeira edição do “Conexão Smart Solutions”, que acontece no dia 28 de junho, das 8h30 às 14h40, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Uma oportunidade única para profissionais e empresas que desejam estar na vanguarda da inovação tecnológica, impulsionar seus negócios e colaborar para o desenvolvimento sustentável.

De acordo com o coordenador do evento, Diego de Carvalho, que é vice-presidente da Nürnberg Messe Brasil, o avanço da tecnologia ajuda as empresas a melhorar a eficiência, flexibilidad e e velocidade de suas cadeias de fornecimento, em contrapartida, exige uma adequação contínua e rápida. “Nesse contexto, iremos trazer os principais tópicos para serem discutidos que envolverá empresas, entidades e governos em um evento que tem como missão principal apresentar inovações para a região do Vale do Paraíba”, ressalta.





O Conexão Smart Solutions irá reunir especialistas de diversas áreas, líderes de pensamento e entusiastas da tecnologia para um grande debate. “Um momento para compartilhar conhecimentos, experiências e insights sobre temas relevantes, como transformação digital, sustentabilidade, inovação nas indústrias, smart cities, equidade de gênero e outros assuntos atuais de extrema importância”, esclarece o coordenador.







Parque Tecnológico de São José dos Campos

A programação do evento é diversificada e inclui palestras, painéis de discussão interativos, exposição de tecnologias inovadoras e oportunidades de networking. “O Parque Tecnológico de São José é, sem dúvidas, o cenário perfeito para um grande debate em torno do desenvolvimento tecnológico”, enfatiza Carvalho.





PROGRAMAÇÃO – A recepção do Conexão Smart Solutions acontece a partir das 8h, seguida da abertura oficial com a presença de autoridades.



A partir das 9h, serão debatidos temas como desenvolvimento sustentável, novos modelos de sustentabilidade, digitalização, transformação energética, smart cities e inovação, equidade feminina e metaverso. O evento será encerrado, por volta das 14h40, com uma visita técnica à carreta do Senai no local.



SPEAKERS – Confira as lideranças que irão participar das palestras: Lucas Delgado (Emerge), Anderson Farias (Prefeito SJC), Fabiano Porto (Instituto Regeneração Global), Estevão Braga (Ball América do Sul), Marco Marcelino (Serinews Intelligence Service), Leandro Monteiro (Mental Guild), Marcelo Nunes (Parque Tecnológico SJC), Ricardo Horiuchi (Clarivate), Mauro Toledo (PwC Network), Martin von Simson (Guia Marítimo), Marcelo Schmitt (Stolthaven Terminals Brazil), Rodolfo Pinheiro da Silva (Senai), Elifas Holodniak (Linkmesh), Roberto Speicys Cardoso (Scipopuli s), Hugo Magalhães (Ball), Alexandra Gioso (Ciesp SJC), Janice Junqueira (Sebrae SP), Renata Bley (Global), Isac Honorato (Cointimes), Daniel de Paiva (VDV), Eduardo de Paiva Gomes (VDV), Heloísa Passos (Trexx), João Angeli (Trexx) e Pablo Spyer (Keynote Speaker). Moderador: Diego de Carvalho (Nürnberg Messe Brasil).



O evento é organizado pela Nürnberg Messe Brasil/ Hiria e Jovem Pan FM São José dos Campos. Patrocinadores: Mestra Comunicação, NIP BR, Digicon e Nowports. Apoio: Sebrae SP, Senai, Ciesp, VDV, Cointimes, Hidrogen, Linkmesh, Regeneração Global, Trexx, Clarivate, Metal Guild, Scipopulis, Parque Tecnológico SJC e Prefeituras de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caçapava.





INFORMAÇÕES E INGRESSOS – Mais informações sobre o evento, como programação e venda de ingressos, podem ser obtidas pelo site www.conexaosmartsolutions.com.br.

Data: 28 de junho/ 2023

Horário: das 8h30 às 14h40

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos (Estrada Dr. Altino Bondensan, número 500, Eugênio de Melo)

Ingressos e informações pelo site: www.conexaosmartsolutions.com.br ou @conexaosamartsolutions (Insta)