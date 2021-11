Celebração de 20 anos do Tenda Atacado tem reinauguração em São José dos Campos e promoções especiais

Em meio às comemorações de 20 anos do Tenda Atacado, empresa referência no atacado e varejo de autosserviço, a rede está reinaugurando sua unidade em São José dos Campos com toda cautela e cuidados necessários para garantir a segurança e bem-estar dos seus clientes e funcionários. A loja foi totalmente reformada e agora dispõe de estacionamento coberto e gratuito, climatização em todo ambiente interno, novas áreas para o açougue e hortifruti, além de contar com novo layout, proporcionando uma experiência de compra mais fluida, ágil e agradável.



Tenda Atacado São José dos Campos

Pioneiro no setor atacadista ao implementar em sua operação estratégias omnicanais e serviços digitais para aperfeiçoar, ainda mais, a jornada de compra, o Tenda Atacado São José dos Campos também conta com os atendimentos via delivery, em que os clientes podem receber em casa as compras feitas pelo e-commerce, e o Clique & Retire, com a retirada das mercadorias diretamente no estacionamento, em vagas exclusivas e sem contato com outras pessoas. Para utilizar o delivery e o Clique & Retire, as compras devem ser feitas no site ou no aplicativo Tenda Atacado, disponível para celulares IOS e Android.

Ofertas especiais

A unidade do Tenda Atacado de São José dos Campos é uma das participantes da campanha “Tá no Tenda, Tá na Mão”. Em comemoração ao mês de aniversário, o atacadista campeão em preços especiais, oferece ofertas ainda mais imperdíveis, disponíveis em todos os setores, como mercearia, bazar, perfumaria, limpeza, açougue e hortifrúti. Além disso, quem comprar até o final de novembro, poderá concorrer a diversas premiações! Confira mais informações, no hotsite ( Clique aqui e acesse). O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado, incluindo feriados, das 7 às 22h, e aos domingos, das 8 às 18h. Para receber as ofertas pelo WhatsApp, basta cadastrar o número na lista de contatos e enviar um “oi” para (12) 99759-4327.

Além disso, com os cartões Tenda, o cliente tem descontos exclusivos, sendo possível parcelar toda a linha de bazar em até 10x sem juros, iniciar o pagamento em até 45 dias e assistências exclusivas. Há, ainda, a possiblidade de garantir novos pneus em até 12x sem juros. O Tenda oferece a vantagem de efetuar o pagamento das compras por intermédio do PIX, ferramenta que substitui as formas de pagamentos tradicionais. Atualmente, a opção está disponível apenas para clientes da loja física.



Ações de segurança contra a Covid-19

Com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas neste momento, o Tenda Atacado está adotando uma série de medidas de segurança: em todas as lojas, está sendo disponibilizado álcool em gel, os carrinhos de compra são desinfetados e barreiras acrílicas foram instaladas nos caixas. Além disso, a rede também recomenda aos clientes que utilizem sacolas retornáveis devidamente higienizadas e que as famílias evitem levar pessoas que estejam no grupo de risco. Há também o controle de entrada de pessoas para evitar aglomerações dentro das lojas.

Reinauguração Tenda Atacado – São José dos Campos



Av. Andrômeda, 200 – Jardim Satélite – São José dos Campos – SP

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, incluindo feriados, das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 18h

Estacionamento gratuito

Informações pelo site

Promoções pelo WhatsApp (12) 99759-4327

Tenda Atacado

Fundado em 2001, o Tenda Atacado é uma empresa 100% brasileira que possui 37 lojas localizadas na Grande São Paulo, na capital, litoral e interior paulista. Atualmente, emprega mais de 7 mil colaboradores e suas lojas possuem áreas de vendas planejadas para atender com conforto, agilidade e segurança comerciantes de todos os portes e consumidores finais. O Tenda Atacado opera através de quatro canais de vendas: lojas físicas; televendas; atacado distribuidor com mais de 100 representantes de vendas e e-commerce, com pontos de retirada no formato Clique & Retire e entrega em algumas regiões. A empresa opera também no comércio exterior, tanto na importação, como na exportação de produtos de qualidade. Clique e conheça mais.