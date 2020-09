Astra é novo cliente da ROCKY

A Astra S/A Indústria e Comércio, de Jundiaí, começou uma nova parceria com a ROCKY, agência de marketing digital sediada em Sorocaba, interior de São Paulo. O objetivo desta parceria é dar mais exposição à Astra no ambiente digital, por meio de trabalhos de SEO, Gestão de Redes Sociais, Design, Conteúdo, CRM (Customer Relationship Management ou “Gerenciamento de relação com o consumidor”, em tradução livre) e Mídia Online.

Para Fernando Ruocco, diretor de operações da ROCKY, o desafio da equipe será dar maturidade digital à Astra. “Pelo perfil da Astra ser uma empresa multiespecializada, nossas estratégias serão diversas para alcançar um público amplo. Vamos trabalhar com produção de conteúdo e performance, para aumentar a taxa de conversão. Acredito que os resultados serão positivos já no curto prazo. Estamos muito felizes e motivados de trabalhar com uma empresa deste porte“, acredita.

Joaquim Coelho, diretor comercial da Astra, está com boas expectativas em relação ao trabalho. “Nós apostamos no digital há algum tempo, de forma institucional. Nosso foco agora é estratégia e performance. Acredito que essa é uma parceria promissora. Queremos estar mais presente na vida dos nossos clientes e consumidores e o marketing digital, sem dúvidas, vai nos proporcionar essa proximidade”, conclui.

Fundada em julho de 2018, a ROCKY é uma agência de marketing digital localizada em Sorocaba, no interior de São Paulo. A empresa faz parte de um grupo que integra as agências Raccoon e Calina, que foram fundadas por André Palis e Marco Túlio Kehdi, que tiveram passagem pelo Google. Assim como as demais empresas do grupo, a ROCKY é composta por profissionais de exatas de universidades públicas como UFSCar e Unesp. A agência trabalha com uma estratégia voltada para resultados de acordo com o negócio de cada cliente. Entre os mais de 30 clientes da ROCKY estão grandes empresas como CVC, Submarino Viagens, Telhanorte, CCP e BRF.