São José dos Campos apresenta Cidade Inteligente a Prefeituras do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Webinar das Cidades Digitais da região compartilha experiências tecnológicas nos municípios na próxima terça (20)

As ações tecnológicas de São José dos Campos, que deve se tornar a primeira cidade inteligente brasileira certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), serão apresentadas a prefeitos, gestores e servidores do Vale do Paraíba e Litoral Norte, na próxima terça-feira (20), durante Webinar das Cidades Digitais da região.

O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques, é um dos convidados do encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), para troca de experiências entre as cidades. “É o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José Marinho.

Segundo Alberto Marques, o projeto piloto que está sendo desenvolvido pela ABNT em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos irá trazer uma análise estruturada sobre as competências que a Prefeitura vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos para tornar São José dos Campos uma Cidade inteligente.

O trabalho se dará a partir de um conjunto de três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization) que se pautam por análise de indicadores sobre qualidade de vida, resiliência de processos, sustentabilidade ambiental e presença tecnológica. “Seremos a primeira cidade do Brasil certificada em cima de uma norma internacionalmente aceita. Tenho certeza que esse processo seguirá para o Brasil a fora e finalmente a gente vai ter um direcionador bacana de prioridades para que nas próximas gestões a cidade tome decisões de investimentos e ofereça aos seus cidadãos cada vez mais serviços, cada vez mais um governo moderno, digital e fácil para o cidadão”, avalia o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Governo digital – Ferramentas para que o cidadão possa resolver de forma online serviços já são realidade na Prefeitura de São José dos Campos, entre elas a plataforma Prefbook. Também são destaques iniciativas como o Centro de Segurança e Inteligência, com a instalação de 1.000 novas câmeras com reconhecimento facial, 100% da frota da Guarda Municipal equipada com carros elétricos, consulta de medicamentos pela internet, instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade, entre outros investimentos.

Encontro – As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. Participam também os prefeitos Aguilar Junior, de Caraguatatuba, e Izaías Santana, de Jacareí, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê/Mogi (Codivap). O evento tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sonner, ClipEscola e UniCidades, além do apoio institucional da Codivap.

20/07, às 10 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo https://www.sympla.com.br/rcd

Contato via WhatsApp: (41)3015-6812