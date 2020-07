Daniel Homem de Carvalho Cinco mitos sobre startups quebrados

As startups adoram fazer as coisas. Como empresário, Daniel Homem de Carvalho vive para marcar coisas da minha lista. No entanto, o número de tarefas de “limpeza” pode ser esmagador. Infelizmente, pular etapas que não são tão sexy quanto o desenvolvimento de produtos e os grupos de foco do cliente dificulta sua chance de sucesso. Você corre o risco de perder ou não conseguir monetizar seus valiosos ativos estratégicos e esquece de atrair financiamento ou investimento!

Os anos que passou conversando com empresários desenterraram os seguintes cinco mitos de Daniel Homem de Carvalho :

Mito 1: Primeiro lançamento no mercado, segundo a papelada entediante

Todos no caminho para financiar ou inovar querem tração o mais rápido possível para demonstrar viabilidade. A papelada chata e a configuração tediosa do sistema são frequentemente ignoradas em favor da corrida para um produto ou protótipo mínimo viável. Os primeiros passos do seu empreendimento lançam as bases, assim como a construção de uma casa. A mesma necessidade de bases se aplica a negócios maduros e novas linhas de produtos.

Os investidores desejam minimizar os riscos e desconfiam de empresas que deixaram de ter contratos e acordos em vigor. Não opere com um aperto de mão porque, sem um contrato adequado, você pode não ser o proprietário do seu produto , mesmo que tenha pago por ele.

Mito 2: Uma patente protegerá nossa empresa de todos os concorrentes

Muitos fundadores pensam que uma patente é um escudo de outras empresas. Infelizmente, embora você tenha o direito de excluir outras pessoas da criação de seu item patenteado, é um negócio caro fazer isso.

Dito isto, patentes provisórias e patentes ainda são importantes, mas você deve primeiro identificar suas patentes em potencial. Em seguida, você deve ter uma ajuda profissional para avaliar a patenteabilidade e se deve usar outra proteção à propriedade intelectual (PI) , como segredos comerciais. De acordo com Daniel Homem de Carvalho Mesmo tendo feito sua lição de casa para entender que a patente precisará ser aplicada para que seu monopólio seja um bom começo.

Mito 3: Seremos co-fundadores para sempre

Como muitos casamentos, a felicidade inicial do co-fundador pode desaparecer ou explodir e, infelizmente, ocorre regularmente. Sem um acordo adequado sobre como o divórcio do fundador se desenrolará, é provável que você tenha problemas. Por exemplo, você tem uma licença de co-fundador com a propriedade intelectual que eles trouxeram para o negócio ou você a compra? Você tem o direito de comprar a pessoa para fora da empresa ou eles continuam como um parceiro silencioso?

Empresários e pequenas empresas precisam se concentrar em administrar seus negócios – combater a violação de patentes ou processos de co-fundadores será uma distração horrível. Ter um contrato de co-fundador por escrito com disposições de compra e venda desde o início.

Mito 4: Não importa funcionário ou contratado

Depois que você começa a precisar de ajuda adicional fora dos seus cofundadores, as startups geralmente pensam que o funcionário ou contratado é sempre uma escolha. Na verdade, não é, e seu advogado ou CPA pode ajudá-lo a descobrir essa potencial mina terrestre.

Quando alguém ajuda, é semelhante à situação do co-fundador – assine um contrato ou acordo que indique quem está fazendo o quê por quem. Com os contratados, você precisa garantir que recebe todos os direitos e propriedade de qualquer coisa criada. Daniel Homem de Carvalho explica Você pode tentar gerenciar isso sozinho, mas ter um contrato de revisão profissional é um dinheiro bem gasto, principalmente para grandes compras, como desenvolvimento de software ou design de site.

Mito 5: Crowdfund primeiro, proteja depois

Um método popular para arrecadar fundos e validar seu mercado é o crowdfunding baseado em recompensas . Uma campanha Indiegogo ou Kickstarter pode ser muito lucrativa; no entanto, também pode ser a queda da sua empresa se você não proteger seu produto e sua marca antes de lançar sua campanha.