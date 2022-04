Casas Bahia ressalta Branded Content na novela Pantanal

Jove, personagem de Jesuíta Barbosa, resolve tudo para sua viagem no app Casas Bahia no capítulo de sexta-feira (15)

Na próxima sexta-feira (15), a Casas Bahia, leva à novela Pantanal um novo conteúdo publicitário e comercial que complementa a ação inserida na novela. A inserção visa potencializar a mensagem e campanha de marca “Tudo que a vida pede, Pede Casas Bahia”, reforçando sua infinidade de produtos de importância para o personagem como casaco, lanterna, boné, copo térmico e diversos outros, além de contextualizar a entrega #Papum fazendo link com a narrativa do capítulo.

Durante a exibição do capítulo, o personagem Jove precisa de alguns itens do dia a dia para sua viagem ao Pantanal e opta por comprá-los pelo app da Casas Bahia, que tem tudo, considerando que tudo chegará a tempo.

A separação dos produtos é feita pela funcionária da rede, durante o comercial de 30´ segundos que vai ao ar após o merchandising. Ela recebe o pedido e fica surpresa: “É o Jove, da novela”. Nesse pedido ela faz questão de entregar pessoalmente.

Todo o planejamento e execução da ação foi criado time de marketing da Via, VMLY&R e Globo. As ações de Casas Bahia na novela Pantanal contarão com diferentes ativações da marca que vão além do merchan na novela, como redes sociais, ativação pelo vendedor online, CRM e diversas outras, mostrando ao telespectador a essência da nova Casas Bahia. As ações contarão também com a interação de outros personagens, incluindo a mãe Madeleine (Karine Teles) e o pai José Leôncio (Marcos Palmeira).

Para Ilca Sierra, Chief Experience Marketing Officer (CXMO) da Via, incluir conteúdos publicitários numa trama em telenovela como este é uma importante estratégia para que o brasileiro conheça sobre este novo momento da Casas Bahia. “Queremos intensificar para nossos clientes de todo o Brasil que o site, app e lojas Casas Bahia estão em plena sinergia para atender todos os pedidos. A logística expressa é outra grande vantagem que a rede apresenta para que o cliente receba sua compra na hora que ele mais precisa”, afirma a executiva.

Novela Pantanal

A novela já é recorde de audiência e promete relembrar grandes emoções. E é claro que a Casas Bahia marcará presença com ações publicitários na novela de forma inusitada na maior plataforma de influência de massa dos brasileiros.

Casas Bahia

A Casas Bahia carrega brasilidade, diversidade, sustentabilidade e leveza em sua marca. São mais de 900 lojas espalhadas pelo Brasil, presentes em mais de 20 estados e no Distrito Federal. São mais de 34 milhões de produtos disponíveis no app e no site da marca, como pneus, produtos de limpeza, eletrodomésticos e até produtos alimentícios, que contam com entrega em até 2 horas em diversas cidades do país. A Casas Bahia é reconhecida como uma das marcas mais valiosas do Brasil pela Interbrand e é campeã por 16 vezes consecutivas do Top of Mind na categoria loja de móveis e eletrodomésticos. “Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o Brasileiro” é o mote da marca que é administrada pela holding Via e foi reposicionada em julho de 2020.

