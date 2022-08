Modelo e Influenciador William Sousa volta às passarelas!

Após se despedir das passarelas, o modelo e influenciador William Sousa (@willsousa.oficial) recebeu o convite para participar de um casting para um grande evento no Colinas Shopping.

Assinado por Reginaldo Fonseca, evento vai apresentar tendências primavera-verão 2023 e celebrar a história do shopping de 25 anos

Colinas Shopping completa 25 anos

O desfile também poderá ser visto aqui no g1 em transmissão ao vivo, o desfile receberá 700 convidados, em um cenário que já começou a ser montado no antigo Poupatempo, no piso superior do Colinas Shopping. A passarela terá 40 metros, e projeções darão um efeito especial no salão, que será toda na cor rosa – a mesma presente na paleta de cores da marca do Colinas Shopping –, e ainda contará com uma instalação artística instagramável no receptivo.

Modelo e influenciador William Sousa