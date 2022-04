Brasil Game Show anuncia a Monster Energy como patrocinadora master da BGS Esports 2022

Competições de esportes eletrônicos da BGS terão as finais presenciais na maior feira de games da América Latina, entre 6 e 12 de outubro, quando a marca internacional de energéticos, que é uma das líderes de mercado em seu segmento, também terá diversas ativações para o público do evento aproveitar

A Monster Energy BGS Esports está confirmada para acontecer presencialmente em outubro e os fãs de esportes eletrônicos já podem se preparar para acompanhar de perto sete finais emocionantes, uma em cada dia da Brasil Game Show. Os detalhes da programação e dos torneios serão revelados em breve, mas a maior feira de games da América Latina já tem uma grande novidade para compartilhar com os gamers: o patrocínio master da Monster Energy, uma das principais marcas de energéticos do mundo, que em sua estreia presencial na BGS também promete uma série de ativações especiais durante todo evento.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show

“Estamos muito empenhados e empolgados para levar ao palco principal da Monster Energy BGS Esports a maior variedade de títulos e plataformas em uma única edição da feira. Além disso, graças ao patrocínio master da Monster Energy, o público poderá ver finais com premiações importantes, grandes equipes e pro-players conhecidos do cenário competitivo”, comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. “A Monster Energy já vinha participando das ações digitais da BGS desde o ano passado e, agora, em 2022, será a grande oportunidade de estar frente a frente com um público vibrante e apaixonado”.

Leonardo Gayer, diretor de Marketing da Monster Energy também destaca o apoio da marca ao cenário de jogos competitivos e a importância de estar em um evento do tamanho da Brasil Game Show. “A presença na BGS reforça o comprometimento da Monster Energy com os eSports. Hoje patrocinamos times, plataformas de conteúdo gamer e torneios no Brasil e no mundo, e estar em um evento do porte e relevância da Brasil Game Show está totalmente alinhado ao que acreditamos. Sobre a relação da marca com os games, Leonardo pontua que “a Monster se relaciona diretamente com o público gamer por meio de um portfólio de produtos que beneficia a performance dos jogadores, auxiliando na obtenção dos melhores resultados”.

Já estão confirmados no Monster Energy BGS Esports os campeonatos masculino e feminino de CS:GO, que, juntos, terão premiação de R$ 100 mil.

Mais informações estão disponíveis no site da Brasil Game Show.

BGS 2022

Quando: 6 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Ingressos – 3º lote até 31/5 (50% de desconto em relação ao lote final)

Individual dias úteis (meia-entrada): R$ 99,50 (ingresso válido para os dias 7, 10 ou 11 de outubro)

Individual fim de semana ou feriado (meia-entrada): R$ 149,50 (ingresso válido para os dias 8, 9 ou 12 de outubro)

Passaporte 7, 8, 9 e 10 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50 Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro.

Passaporte 9, 10, 11 e 12 de outubro (meia-entrada): R$ 399,50. Com esse ingresso, o visitante paga por três dias de evento e tem acesso a quatro

Passaporte Premium (meia-entrada): R$ 696,50 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo de imprensa e negócios – 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12 de outubro). Também permite acesso diferenciado.

Passaporte Business (inteira): R$ 696,50 (pacote para os dias 6, 7, 10 e 11 de outubro). Também permite o acesso diferenciado, à área B2B e ao sistema matchmaking

Camarote Dia Único: R$ 500 válido para um dia de evento (exceto 6/10). Garante entrada exclusiva a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. Ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira)

Passaporte Camarote: R$ 1875 – válido para todos os dias do evento, incluindo 6 de outubro, exclusivo para imprensa e negócios. Garante entrada exclusiva . Em 6/10, a entrada é a partir das 15h, e de 7 a 12/10 a partir das 11h30 – uma hora e meia antes da abertura oficial para o público. O ingresso dá acesso às primeiras fileiras da arena da BGS Esports, a área exclusiva com lounge, open drink de energéticos e snacks, sessões de massagem, serviços de barbearia para homens e de beleza para mulheres e meet & greet com convidados da feira).

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.

Monster Energy

Sobre a Monster Energy: Localizada em Corona, California (EUA), a Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) se dedica a criar bebidas de alta qualidade desde 2002. No Brasil, a empresa tem distribuição pelo sistema Coca-Cola e está presente no país há onze anos.

Reconhecida pelo lifestyle cheio de atitude e personalidade, a empresa valoriza o esporte nacional, apoiando diversos atletas e participando ativamente de eventos de action sports, música, e-sports, entre outros.

Globalmente, o portfólio da empresa conta com marcas como Reign Total Body FuelTM high performance energy drinks, NOS®️ energy drinks, Monster Energy®️ energy drinks, Monster Energy Ultra®️ energy drinks, Monster MAXX®️ maximum strength energy drinks, Java Monster®️ non-carbonated coffee + energy drinks, Espresso Monster®️ noncarbonated espresso + energy drinks, Caffé Monster®️ noncarbonated energy coffee drinks, Monster Rehab®️ non-carbonated energy drinks, Muscle Monster®️ energy shakes, Monster Hydro®️ energy drinks, Full Throttle®️ energy drinks, Burn®️ energy drinks, Samurai®️ energy drinks, Relentless®️ energy drinks, Mother®️ energy drinks, Power Play®️ energy drinks, BU®️ energy drinks, Nalu®️ energy drinks, BPM®️ energy drinks, Gladiator®️ energy drinks, Ultra Energy®️ energy drinks, Mutant®️ energy drinks e Predator®️ energy drinks.