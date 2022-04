Curso de full stack significa emprego garantido? Área é a que tem mais demanda

O sonho de qualquer estudante, seja de um curso superior ou profissionalizante, é saber que existe uma vaga esperando por ele assim que se formar. Infelizmente, essa é a realidade de apenas um seleto grupo de profissionais no Brasil. Vale lembrar que atualmente temos mais de 12 milhões de desempregados. No entanto, algumas áreas nunca deixaram de estar aquecidas desde que foram criadas, como o setor de Tecnologia da Informação (TI), por exemplo. Por isso, umbom curso de full stacké considerado sinônimo de emprego garantido.

Este é o profissional que vai trabalhar em todas as áreas da programação de sistemas de informação. Em outras palavras, um full stack developer (desenvolvedor full stack) consegue lidar com toda a parte da codificação estética, destinada à experiência do usuário e ao design de um site, aplicativo ou software. Da mesma forma, ele é capaz de atender às demandas do sistema interno de uma empresa, codificar sistemas de segurança, servidores e várias outras funcionalidades do programador back-end.

Curso de full stack prepara profissionais para setor aquecido do mercado

Um estudo desenvolvido pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) revelou quais são as profissões de TI que mais têm demanda por mão de obra especializada. Em primeiro lugar aparece justamente o cargo de desenvolvedor full stack.

Segundo os dados, as profissões mais buscadas são:

– Desenvolvedor full stack, com 22,63%;

– Desenvolvedor back-end, com 18,43%;

– Desenvolvedor front-end, com 12,48%;

– Suporte de TI, com 7,42%.

Vale destacar que tanto a programação back-end quanto a programação front-end estão no domínio de alguém que concluiu um bom curso e full stack. Portanto, esse profissional está mais do que capacitado para compor o quadro profissional de qualquer empresa que busca por uma boa equipe de TI.

Aliás, justamente pela abrangência do conhecimento de um desenvolvedor full stack as empresas procuram por esses profissionais. Desde empresas menores até as maiores desejam ter pessoas preparadas para resolver os problemas mais diversos entre todos os que possam surgir.

Inclusive, segundo a mesma pesquisa da ACATE, a habilidade mais valorizada pelas empresas está na capacidade de resolver problemas. O melhor de tudo é que uma boa preparação educacional na área, ou seja, um bom curso de full stack pode ser concluída em pouco tempo – em cerca de 6 meses. Enquanto um curso de nível superior demora entre 4 e 5 anos para chegar ao fim, em apenas metade de 1 ano o estudante estará apto a entrar na área mais procurada dentro da tecnologia.

O que procurar em um bom curso de full stack?

Primeiramente, saiba que não existe idade para aprender programação. Talentos muito jovens se destacam na área de TI. Aliás, existem empresas dispostas a contratar jovens promissores para crescer dentro de suas equipes e ocupar grandes cargos no futuro. Da mesma forma, as pessoas adultas e mais velha que desejam trocar de carreira podem encontrar uma ótima saída através de um bom curso de full stack.

Os salários especulados vão desde R$ 3.5 mil para iniciantes até mais de R$ 13 mil para cargos especializados e de maior competência. No entanto, para que tudo isso se realize é importante saber escolher um bom curso na área. Para isso, procure as opções que oferecem características como:

– Experiência prática através da criação de projetos: o que mais importa nessa área é mostrar que sabe aplicar os conhecimentos necessários. Então confira se o curso desejado conta com aplicação de projetos.

– Oferta da hard e de soft skills: esses termos fazem referência aos conhecimentos e habilidades técnicas de full stack e comportamentais de qualquer profissional. Sempre que possível, escolha cursos que tenham essas habilidades contempladas na grade curricular.

– Feedback e garantia: por fim, veja o que as pessoas e outros alunos estão falando do curso e da empresa que você escolheu. Mais do que isso, informe-se sobre garantia, afinal diversas escolas de programação já contam com garantias bem interessantes. Há casos em que o estudante só paga pelo curso após estar empregado, por exemplo.

Com base em todas essas informações, dá para escolher um ótimo curso de full stack para deslanchar sua nova carreira de programação.

