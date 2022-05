Roda-gigante de 30 metros é atração no aniversário de 35 anos do CenterVale

Celebração em clima de parque de diversões promete reunir todas as idades

O primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba comemora no dia 28 de maio, 35 anos de história. Para celebrar a data, inspirado nos parques de diversões que encantam a todas as idades, o CenterVale Shopping traz, a partir do próximo sábado (21), em frente ao drive-thru do Mc Donald´s, uma atração inédita para a região: uma roda gigante de 30 metros de altura; além de um carrossel e comidas típicas desse universo.

Repleta de efeitos e cores, a roda gigante tem a capacidade para receber 116 pessoas simultaneamente e possui 20 cabines fechadas (cada uma com capacidade para seis pessoas da mesma família ou grupo de amigos), sendo uma adaptada para cadeirantes. Para quem quiser a companhia especial de seu bichinho de estimação, a gôndola para pets é separada e sinalizada para recebê-los em um passeio incrível e seguro; além disso, a gôndola VIP tem direito a hora marcada, 30 minutos de passeio para até seis pessoas, em uma cabine especial com assentos revestidos em couro ecológico, tapete e mesa, com direito a espumante com castanhas. Também é possível agendar o horário na bilheteria ou pelo telefone/whatsApp (16) 99611-1242.

Os clientes que acessarem o App do CenterVale, na aba Clube Desconteria e resgatarem o cupom, terão 50% de desconto para ingressos inteiros.

“Essa atração é uma maneira de agradecer a todas famílias que ajudaram a construir lindas memórias aqui no CenterVale Shopping. Além do mix de lojas exclusivas na região, também é pioneiro em ações tecnológicas e inovadoras. O sucesso do empreendimento acompanha o crescimento da região”, destaca Gustavo Lima, superintendente do CenterVale Shopping.

Roda gigante de 30 metros de altura

Data: 21 de maio a 21 de agosto

Horários: segunda a quinta: 14h às 22h; sexta e sábado: 10h às 22h e domingos e feriados: 12h às 22h.

Local: CenterVale Shopping – Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz.



Valores dos ingressosPasseio tradicional: com direito a quatro voltas, sendo uma intermitente, para embarque e desembarque nas gôndolas: R$ 40,00 inteira (por pessoa) / R$ 20,00 meia (por pessoa – estudantes, idosos, pessoas com deficiência e usuários do app CenterVale Shopping que gerarem o cupom de desconto).

Gôndola VIP: 30 minutos de passeio para até seis pessoas da mesma família ou grupo de amigos, com direito a espumante e castanhas: R$ 290,00 (pode ser parcelado em até três vezes no cartão).

Pet Friendly: o valor é de R$ 10,00 (cada pet), enquanto as pessoas pagam o valor do passeio tradicional. É necessário que o pet esteja com a coleira, que deverá ser conectada a um guia disponível na gôndola.

Acessibilidade: há uma gôndola com acessibilidade para cadeirante com direito a um acompanhante. O valor é o mesmo do passeio tradicional, sendo que o acompanhante não paga ingresso.

Carrossel: R$15,00

Crianças: criança de até 35 meses tem acesso gratuito desde que acompanhada de um adulto pagante (limite de uma criança por adulto pagante).

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987 em São José dos Campos, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.